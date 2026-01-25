Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Australian Open
Все четыре украинских юниора успешно стартовали в основе Aus Open 2026

Белозерцев, Белинская, Сушкова и Скляр вышли в 1/16 финала мейджора в Мельбурне

Instagram. Полина Скляр и София Белинская

25 января на Открытом чемпионате Австралии 2026 стартовали украинские юниоры.

Украину в основных сетках соревнований представляют один теннисистки и три теннисистки: Никита Белозерцев, Антонина Сушкова, София Белинская и Полина Скляр.

Все четыре украинских юниоры выиграли стартовые поединки и пробились в 1/16 финала.

Australian Open 2026. Юниоры

R1: Никита Белозерцев [6] – Ааро Габет [Q] – 6:4, 6:1
R2: Никита Белозерцев [6] – Вихаан Редди

R1: Антонина Сушкова Чжан Цянь Вэй – 7:6 (7:1), 6:4
R2: Антонина Сушкова – Эллен Хирши

R1: Полина Скляр [Q] – Тереза Германова – 6:4, 6:2
R2: Полина Скляр [Q] – Ксения Ефремова [3]

R1: София Белинская Эмили Чен [WC] – 6:3, 6:4
R2: София Белинская – Майя Илинка Бурческу

В парных турнирах в воскресенье выступили Никита Белозерцев и Полина Скляр. К сожалению, пройти во второй круг никому не удалось.

У девушек в парном разряде выступят и Антонина Сушкова с Софией Белинской – в первом круге они проведут очное противостояние.

Australian Open 2026. Пары. Юниоры

Никита Белозерцев / Джейми Макензи – Ймерали Ибраими / Купер Кесе [WC] – 6:7 (6:8), 6:4, [5:10]

Полина Скляр / Аиши Дас – Мариэлла Тамм / Чжан Жуйэнь [6] – 5:7, 7:6 (7:2), [6:10]

Антонина Сушкова Полина Скляр Никита Белозерцев София Белинская Australian Open 2026 юниорский теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
