Динамо приняло решение по Шапаренко на фоне интереса от Жироны

Полузащитник киевского «Динамо» Николай Шапаренко получил от клуба предложение о подписании нового контракта на улучшенных финансовых и личных условиях.

Руководство «бело-синих» заинтересовано в продолжении сотрудничества с 27-летним футболистом на фоне слухов о его возможном трансфере.

По данным Transfermarkt, контракт Шапаренко с «Динамо» истекает 30 сентября 2026 года.

27-летний полузащитник выступает за «Динамо» с 2018 года. В этом сезоне УПЛ Шапаренко сыграл 11 матчей, забил 2 гола и отдал 2 ассиста, а также имеет 48 поединков в составе сборной Украины.