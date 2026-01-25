Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо приняло решение по Шапаренко на фоне интереса от Жироны
Испания
25 января 2026, 19:35 | Обновлено 25 января 2026, 19:46
Киевляне предложили игроку новый улучшенный контракт

ФК Динамо. Николай Шапаренко

Полузащитник киевского «Динамо» Николай Шапаренко получил от клуба предложение о подписании нового контракта на улучшенных финансовых и личных условиях.

Руководство «бело-синих» заинтересовано в продолжении сотрудничества с 27-летним футболистом на фоне слухов о его возможном трансфере.

По данным Transfermarkt, контракт Шапаренко с «Динамо» истекает 30 сентября 2026 года.

27-летний полузащитник выступает за «Динамо» с 2018 года. В этом сезоне УПЛ Шапаренко сыграл 11 матчей, забил 2 гола и отдал 2 ассиста, а также имеет 48 поединков в составе сборной Украины.

Динамо Киев трансферы Жирона Николай Шапаренко
Дмитрий Олийченко Источник: TransferFeed
Serhii P.
звучить як маячня. Він грає все гірше та гірше, а йому покращений контракт?
