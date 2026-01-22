Жирона и Динамо могут оформить трансфер украинца за символическую сумму

Испанская «Жирона» рассматривает возможность подписания полузащитника киевского «Динамо» Николая Шапаренко.

Как сообщает одно из самых авторитетных испанских изданий Sport.es, каталонский клуб планирует усилить центр поля и следит за ситуацией вокруг 27-летнего игрока сборной Украины. Контракт Шапаренко с «Динамо» истекает 30 июня 2026 года, поэтому «Жирона» может начать переговоры о предварительном соглашении с футболистом уже в ближайшее время. Не исключается и трансфер этой зимой за символическую сумму.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость хавбека составляет 8 миллионов евро. Руководство испанского клуба высоко оценивает опыт и игровые качества украинца.