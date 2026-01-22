Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Жирона и Динамо могут оформить трансфер украинца за символическую сумму
Испания
22 января 2026, 21:57 |
Испанцы внимательно следят за Шапаренко

Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Шапаренко

Испанская «Жирона» рассматривает возможность подписания полузащитника киевского «Динамо» Николая Шапаренко.

Как сообщает одно из самых авторитетных испанских изданий Sport.es, каталонский клуб планирует усилить центр поля и следит за ситуацией вокруг 27-летнего игрока сборной Украины. Контракт Шапаренко с «Динамо» истекает 30 июня 2026 года, поэтому «Жирона» может начать переговоры о предварительном соглашении с футболистом уже в ближайшее время. Не исключается и трансфер этой зимой за символическую сумму.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость хавбека составляет 8 миллионов евро. Руководство испанского клуба высоко оценивает опыт и игровые качества украинца.

Динамо Киев трансферы Жирона Николай Шапаренко трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ
Дмитрий Олийченко Источник: Sport.es
Комментарии 3
contr
Та не видаляйте, я ж правду пишу. Із Колі футболіст як із лайна пуля, зато дівка непогана б вийшла, наряди його в парік з чулками ☝️
Ответить
+1
Remark
Я вибачаюся, але кому він н.й нужОн?
Навіть для Жирони.
В нього спад. 
І навряд чи він може ще прогресувати.
Ответить
+1
ViAn
Трансфер спливає 30.09.26, а не 30.06.26. І це міняє всю цю історію суттєво.
Ответить
+1
