Англия25 января 2026, 19:42
185
0
Арсенал – Манчестер Юнайтед. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор поединка 23-го тура Английской Премьер-лиги
25 января в 18:30 проходит центральный поединок 23-го тура Английской Премьер-лиги.
Арсенал принимает Манчестер Юнайтед на домашней арене Эмирейтс в Лондоне.
Арсенал и МЮ обменялись забитыми голами в первом тайме.
После автогола Лисандро Мартинеса счет для гостей сравнял Бриан Мбемо (1:1).
ВИДЕО. Арсенал и МЮ обменялись забитыми голами в первом тайме
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
