Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дебют в Бельгии. Сикан заявлен в основном составе Андерлехта
Чемпионат Бельгии
Андерлехт
25.01.2026 19:30 – 45+ 0 : 0
Дендер
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Бельгия
25 января 2026, 19:14 | Обновлено 25 января 2026, 19:40
175
0

Дебют в Бельгии. Сикан заявлен в основном составе Андерлехта

Украинец выйдет в старте на матч с командой Дендер

25 января 2026, 19:14 | Обновлено 25 января 2026, 19:40
175
0
Дебют в Бельгии. Сикан заявлен в основном составе Андерлехта
ФК Андерлехт. Даниил Сикан

Украинский форвард Даниил Сикан дебютирует за Андерлехт.

25 января в 19:30 состоится матч 22-го тура чемпионата Бельгии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский нападающий Даниил Сикан сыграет со старта за Андерлехт.

Лидеры: Сент-Жилуаз (46 очков), Сент-Трюйден (45), Брюгге (44), Андерлехт (35), Гент (32).

Стартовый состав

По теме:
Сикан станет 30-м украинцем, который сыграет в чемпионате Бельгии
Тренер Андерлехта сравнил Сикана с другим украинцем: «Олег был лучшим»
Сикан в Андерлехте: шаг вперед без шага назад
Даниил Сикан Андерлехт чемпионат Бельгии по футболу Дендер стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СВИТОЛИНА: Мы будем играть не только друг против друга, но и против условий
Теннис | 25 января 2026, 16:01 6
СВИТОЛИНА: Мы будем играть не только друг против друга, но и против условий
СВИТОЛИНА: Мы будем играть не только друг против друга, но и против условий

Элина провела пресс-конференцию после выхода в четвертьфинал Australian Open

«У нас нет возможности». Тренер Аякса отреагировал на трансфер Зинченко
Футбол | 24 января 2026, 19:36 1
«У нас нет возможности». Тренер Аякса отреагировал на трансфер Зинченко
«У нас нет возможности». Тренер Аякса отреагировал на трансфер Зинченко

Фред Грим прокомментировал ситуацию с подписанием украинца

Йожеф САБО: «У этого игрока Динамо не идет игра, пора завершить карьеру»
Футбол | 25.01.2026, 09:48
Йожеф САБО: «У этого игрока Динамо не идет игра, пора завершить карьеру»
Йожеф САБО: «У этого игрока Динамо не идет игра, пора завершить карьеру»
Алавес – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 25.01.2026, 18:33
Алавес – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Алавес – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Hatsu Basho. Кубок императора снова украинский
Другие виды | 25.01.2026, 11:56
Hatsu Basho. Кубок императора снова украинский
Hatsu Basho. Кубок императора снова украинский
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
90 минут Забарного. ПСЖ вернулся на вершину таблицы Лиги 1, обыграв Осер
90 минут Забарного. ПСЖ вернулся на вершину таблицы Лиги 1, обыграв Осер
23.01.2026, 22:49 14
Футбол
Итоги третьего дня Евро: позор беларуси, Испания стартовала с победы
Итоги третьего дня Евро: позор беларуси, Испания стартовала с победы
23.01.2026, 23:42 1
Футзал
Луис ЭНРИКЕ: «Сезон в ПСЖ – невероятный, но кроме Забарного и Шевалье...»
Луис ЭНРИКЕ: «Сезон в ПСЖ – невероятный, но кроме Забарного и Шевалье...»
24.01.2026, 05:42 4
Футбол
Руслан РОТАНЬ: «Такого я нигде не видел. Разве что у Суркисов в Динамо»
Руслан РОТАНЬ: «Такого я нигде не видел. Разве что у Суркисов в Динамо»
23.01.2026, 17:59 9
Футбол
В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием
В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием
25.01.2026, 07:41 29
Футбол
МАРКЕВИЧ: «Он многое дал Динамо и футболу, но пора завершить карьеру»
МАРКЕВИЧ: «Он многое дал Динамо и футболу, но пора завершить карьеру»
24.01.2026, 09:06 3
Футбол
Свитолина наказала Андрееву и вышла в четвертьфинал Australian Open 2026!
Свитолина наказала Андрееву и вышла в четвертьфинал Australian Open 2026!
25.01.2026, 13:35 87
Теннис
Кличко сообщил неутешительную информацию для киевлян
Кличко сообщил неутешительную информацию для киевлян
24.01.2026, 08:26 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем