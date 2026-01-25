Бельгия25 января 2026, 19:14 | Обновлено 25 января 2026, 19:40
Дебют в Бельгии. Сикан заявлен в основном составе Андерлехта
Украинец выйдет в старте на матч с командой Дендер
Украинский форвард Даниил Сикан дебютирует за Андерлехт.
25 января в 19:30 состоится матч 22-го тура чемпионата Бельгии.
Украинский нападающий Даниил Сикан сыграет со старта за Андерлехт.
Лидеры: Сент-Жилуаз (46 очков), Сент-Трюйден (45), Брюгге (44), Андерлехт (35), Гент (32).
Стартовый состав
