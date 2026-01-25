ВИДЕО. Автогол и «ассист»: как Арсенал и Ман Юнайтед первый тайм завершили

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
25 января 2026, 19:33 | Обновлено 25 января 2026, 19:38
Команды пошли на перерыв со счетом 1:1, матч 23-го тура АПЛ проходит на Эмирейтс

Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский Арсенал и Манчестер Юнайтед завершили первый тайм матч 23-го тура АПЛ 2025/26 со счетом 1:1.

На 29-й минуте защитник красных дьяволов Лисандро Мартинес оформил автогол.

Подопечным Майка Каррика удалось сравнять на 39-й – отличился Бриан Мбемо. Нелепый «ассист» на форварда Ман Юнайтед сделал хавбек канониров Мартин Субименди.

Арсенал и Манчестер Юнайтед начали очное противостояние 25 января в 18:30 по Киеву на стадионе Эмирейтс в Лондоне.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Бриан Мбемо Мартин Субименди Лисандро Мартинес автогол видео голов и обзор Арсенал Лондон Манчестер Юнайтед Арсенал - Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
