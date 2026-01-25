ВИДЕО. Арсенал и МЮ обменялись забитыми голами в первом тайме

Англия25 января 2026, 19:29 | Обновлено 25 января 2026, 19:33
25 января в 18:30 проходит центральный поединок 23-го тура Английской Премьер-лиги.
Арсенал принимает Манчестер Юнайтед на домашней арене Эмирейтс в Лондоне.
Арсенал и МЮ обменялись забитыми голами в первом тайме.
После автогола Лисандро Мартинеса счет для гостей сравнял Бриан Мбемо (1:1).
