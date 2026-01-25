Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Арсенал и МЮ обменялись забитыми голами в первом тайме
Англия
25 января 2026, 19:29 | Обновлено 25 января 2026, 19:33
После автогола Лисандро Мартинеса счет для гостей сравнял Бриан Мбемо

Getty Images/Global Images Ukraine

25 января в 18:30 проходит центральный поединок 23-го тура Английской Премьер-лиги.

Арсенал принимает Манчестер Юнайтед на домашней арене Эмирейтс в Лондоне.

Арсенал и МЮ обменялись забитыми голами в первом тайме.

После автогола Лисандро Мартинеса счет для гостей сравнял Бриан Мбемо (1:1).

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
