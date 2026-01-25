Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
25 января 2026, 17:50
ФОТО. «Терминатор и Арнольд». Златан встретился со Шварценеггером

Златан поделился кадром с Арнольдом Шварценеггером и взорвал Instagram

ФОТО. «Терминатор и Арнольд». Златан встретился со Шварценеггером
Instagram. Златан Ибрагимович и Арнольд Шварцнеггер

Златан Ибрагимович опубликовал в Instagram свежий пост, который мгновенно привлек внимание болельщиков.

На фото Златан позирует вместе с Арнольдом Шварценеггером на масштабном зимнем мероприятии на фоне многотысячной толпы.

Подпись к публикации выполнена в фирменном стиле Ибрагимовича – кратко и уверенно: «We will be back», с отметкой Шварценеггера. Сам Арнольд не остался в стороне и ответил в комментариях эмодзи, тем самым поддержав этот посыл.

Реакция подписчиков была моментальной. В комментариях фанаты шутили о «встрече Терминатора и бога футбола», писали «The Terminator and Arnold» и отмечали, что кадр выглядит как сцена из фильма. Публикация быстро собрала сотни тысяч лайков и тысячи комментариев.

Даже после завершения профессиональной карьеры Ибрагимович остается одной из самых ярких фигур спортивного лайфстайла, способной одним фото взорвать социальные сети.

Златан Ибрагимович Арнольд Шварценеггер
Максим Лапченко
