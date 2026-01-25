ФОТО. Самый старый футбольный стадион в мире будет снесен

Впервые в своей истории «Мейденхед Юнайтед» готовится покинуть стадион «York Road», которому исполнилось 155 лет. Арена считается старейшей в мире, непрерывно используемой одним клубом.

Председатель клуба Питер Гриффин заявил, что стадион больше не соответствует современным требованиям, а без переезда будущее клуба находится под угрозой. По информации BBC, власти округа Виндзор и Мейденхед готовы одобрить строительство нового стадиона в Braywick Park, всего в одной миле от нынешнего места.

Новая арена будет вмещать 5 000 зрителей, получит современное травяное покрытие и станет частью спортивного кластера с экологическим уклоном – с использованием возобновляемой энергии, переработкой воды и улучшением биоразнообразия. Проект пока находится на ранней стадии, но уже представлен общественности.

««York Road» – великолепный исторический стадион, но он больше не подходит для наших задач. Мы хотим обеспечить будущее клуба на следующие 150 лет», – подчеркнул Гриффин.

Клуб планирует получить аренду на 999 лет и выплатить совету £2,5 млн. Существенную финансовую передышку «Мейденхед Юнайтед» получил в 2024 году – £4 млн благодаря проценту от трансфера защитника Макса Килмана в «Вест Хэм».

«Мейденхед Юнайтед» выступает в National League South, идет в середине таблицы и сохраняет шансы на плей-офф. Руководство подчеркивает: переезд необходим, чтобы сохранить клуб и его роль в жизни города.