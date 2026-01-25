ФОТО. Исторический момент: сын Уэйна Руни дебютировал на Олд Траффорд
Сын Уэйна Руни впервые вышел на поле Олд Траффорд
Журналист Daily Mail Нейтан Солт опубликовал материал под названием «Как Кай Руни дошел до дебюта на «Олд Траффорд»: почему он просил Уэйна не приходить на матчи, его «широкие» стопы, переход в «Манчестер Сити» и возвращение, изучение испанского языка и диета как у отца», в котором рассказал о пути сына легенды «Манчестер Юнайтед» к первому выходу на поле на «Олд Траффорд», давлении фамилии Руни, сложных этапах академии и личных привычках молодого футболиста:
«Кай Руни сотни раз бывал на «Олд Траффорд» – на трибунах, в подтрибунных помещениях, рядом с отцом. Он даже попадал в телетрансляции и сидел на скамейке запасных во время прощального матча Уэйна Руни. Но в этот раз все было иначе: под огнями стадиона Кай впервые вышел на поле как игрок «Манчестер Юнайтед».
16-летний нападающий появился в дополнительное время матча молодежного Кубка Англии, и его выход вызвал одну из самых громких реакций вечера. Родители – Уэйн и Колин – наблюдали за этим моментом с трибун, стараясь не привлекать лишнего внимания.
Путь Кая в футболе не был простым. Из-за популярности отца он даже просил Уэйна не приходить на детские матчи, поскольку тот не мог спокойно смотреть игру. В детстве Кай покидал академию «Юнайтед», переходил в «Манчестер Сити», затем возвращался, выступал в США и за «Стокпорт Каунти», прежде чем в 2020 году снова подписать контракт с «МЮ».
Сам Кай подчеркивает, что хочет построить собственную карьеру, а не жить в тени отца. Он терпеливо ждал своего шанса, несмотря на то что многие сверстники продвигались быстрее. В подростковом возрасте он перенес тяжелую травму – перелом обеих стоп – и восемь месяцев был вне игры.
Руни-младший известен дисциплиной: он свободно говорит по-испански, увлекается кулинарией и строго следит за питанием. Его предматчевая диета почти полностью повторяет режим отца – с акцентом на углеводы, рыбу и рис.
В академии отмечают его зрелость, трудолюбие и прогресс. Кай предпочитает бутсы без шнурков из-за широкой стопы и не обращает внимания на разговоры о кумовстве, считая, что заслужил свой шанс.
В тот вечер на «Олд Траффорд» он доверился процессу – и сделал первый шаг на большом пути, уже как игрок «Манчестер Юнайтед»».
