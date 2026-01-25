ФОТО. Исторический момент: сын Уэйна Руни дебютировал на Олд Траффорд

Журналист Daily Mail Нейтан Солт опубликовал материал под названием «Как Кай Руни дошел до дебюта на «Олд Траффорд»: почему он просил Уэйна не приходить на матчи, его «широкие» стопы, переход в «Манчестер Сити» и возвращение, изучение испанского языка и диета как у отца», в котором рассказал о пути сына легенды «Манчестер Юнайтед» к первому выходу на поле на «Олд Траффорд», давлении фамилии Руни, сложных этапах академии и личных привычках молодого футболиста:

«Кай Руни сотни раз бывал на «Олд Траффорд» – на трибунах, в подтрибунных помещениях, рядом с отцом. Он даже попадал в телетрансляции и сидел на скамейке запасных во время прощального матча Уэйна Руни. Но в этот раз все было иначе: под огнями стадиона Кай впервые вышел на поле как игрок «Манчестер Юнайтед».

16-летний нападающий появился в дополнительное время матча молодежного Кубка Англии, и его выход вызвал одну из самых громких реакций вечера. Родители – Уэйн и Колин – наблюдали за этим моментом с трибун, стараясь не привлекать лишнего внимания.

Путь Кая в футболе не был простым. Из-за популярности отца он даже просил Уэйна не приходить на детские матчи, поскольку тот не мог спокойно смотреть игру. В детстве Кай покидал академию «Юнайтед», переходил в «Манчестер Сити», затем возвращался, выступал в США и за «Стокпорт Каунти», прежде чем в 2020 году снова подписать контракт с «МЮ».

Сам Кай подчеркивает, что хочет построить собственную карьеру, а не жить в тени отца. Он терпеливо ждал своего шанса, несмотря на то что многие сверстники продвигались быстрее. В подростковом возрасте он перенес тяжелую травму – перелом обеих стоп – и восемь месяцев был вне игры.

Руни-младший известен дисциплиной: он свободно говорит по-испански, увлекается кулинарией и строго следит за питанием. Его предматчевая диета почти полностью повторяет режим отца – с акцентом на углеводы, рыбу и рис.

В академии отмечают его зрелость, трудолюбие и прогресс. Кай предпочитает бутсы без шнурков из-за широкой стопы и не обращает внимания на разговоры о кумовстве, считая, что заслужил свой шанс.

В тот вечер на «Олд Траффорд» он доверился процессу – и сделал первый шаг на большом пути, уже как игрок «Манчестер Юнайтед»».