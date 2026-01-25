Названы стартовые составы на суперматч АПЛ между Арсеналом и МЮ

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
25 января 2026, 18:12 | Обновлено 25 января 2026, 18:16
25 января в 18:30 состоится поединок 23-го тура Английской Премьер-лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

25 января в 18:30 состоится центральный поединок 23-го тура Английской Премьер-лиги.

Арсенал принимает Манчестер Юнайтед на домашней арене Эмирейтс в Лондоне.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Микель Артета и Майкл Каррик рассчитывают на победу в этом матче.

Арсенал лидирует в чемпионате, а Ман Юнайтед находится на 6-м месте в АПЛ.

Топ-6 АПЛ: Арсенал (50 очков), Манчестер Сити, Астон Вилла (по 46), Челси (37), Ливерпуль (36), МЮ (35).

По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Арсенал – Манчестер Юнайтед
Дерби без интриги. Челси в гостях обыграл Кристал Пэлас
Брентфорд с Ярмолюком уступил Ноттингему. Астон Вилла обыграла Ньюкасл
