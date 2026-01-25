Брентфорд с Ярмолюком уступил Ноттингему. Астон Вилла обыграла Ньюкасл

В воскресенье, 25 января, состоялось два мачта 23-го тура Английской Премьер-лиги.

Оба поединка стартовали в 17:00 п киевскому времени.

«Брентфорд» с Егором Ярмолюком дома уступил «Ноттингем Форест». украинский хавбек провел на поле 81 минуту, без результативных действий.

«Астон Вилла» с голами Буэндиа и Уоткинса обыграла «Ньюкасл»

Английская Премьер-лига. 23-й тур

Брентфорд – Ноттингем Форест – 0:2

Голы: Жезус, 12, Айвони, 79

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.

Ньюкасл – Астон Вилла – 0:2

Голы: Буэндиа, 19, Уоткинс, 88

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.