Брентфорд с Ярмолюком уступил Ноттингему. Астон Вилла обыграла Ньюкасл
Состоялось два матча 23-го тура АПЛ
В воскресенье, 25 января, состоялось два мачта 23-го тура Английской Премьер-лиги.
Оба поединка стартовали в 17:00 п киевскому времени.
«Брентфорд» с Егором Ярмолюком дома уступил «Ноттингем Форест». украинский хавбек провел на поле 81 минуту, без результативных действий.
«Астон Вилла» с голами Буэндиа и Уоткинса обыграла «Ньюкасл»
Английская Премьер-лига. 23-й тур
Брентфорд – Ноттингем Форест – 0:2
Голы: Жезус, 12, Айвони, 79
Фото матча:
Ньюкасл – Астон Вилла – 0:2
Голы: Буэндиа, 19, Уоткинс, 88
Фото матча:
