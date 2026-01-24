В воскресенье, 25 января, состоится поединок 23-го тура чемпионата Англии между «Ньюкаслом» и «Астон Виллой». По киевскому времени игра начнется в 16:00.

Ньюкасл

Довольно неплохие результаты демонстрируют сороки в текущем сезоне. За 22 матча Премьер-лиги команде удалось набрать 33 зачетных пункта, которые на данный момент позволяют занимать 9-ю строчку турнирной таблицы. Однако даже от топ-5 расстояние мизерное – всего 2 очка. В Кубке Англии коллектив квалифицировался до 1/16, а в Кубке лиги дошел до полуфинала, где проиграл первую игру против «Манчестер Сити» со счетом 0:2.

За 7 туров Лиги чемпионов англичане получили 13 баллов, благодаря которым сейчас занимают 7-е место турнирной таблицы. В последнем раунде основного этапа «Ньюкасл» будет играть против «ПСЖ».

Астон Вилла

Для «виллианов» сезон тоже проходит неплохо. За 22 тура АПЛ команде удалось набрать 43 очка, благодаря которым сейчас она занимает 3-ю позицию турнирной таблицы. Расстояние от лидера, «Арсенала», на данный момент составляет 7 баллов. В Кубке Англии клуб выбил «Тоттенхэм» и квалифицировался в 1/16 финала.

За 7 туров Лиги Европы англичане набрали 18 баллов и обеспечили себе участие в 1/8 финала турнира.

Личные встречи

В последних 5-х играх ощутимое преимущество имеет «Ньюкасл». На балансе команды 3 победы, еще 1 выигрыш завоевала «Астон Вилла» и 1 матч завершился вничью.

Интересные факты

В последних 15 домашних поединках «Ньюкасл» проиграл лишь раз.

За предыдущие 12 матчей «Астон Вилла» сохранила ворота сухими лишь 2 раза.

В 7/8 последних играх между клубами было забито 3 и больше голов.

Прогноз

Обе команды испытывают ощутимые проблемы в обороне, поэтому я поставлю на то, что обе команды забьют (с коэффициентом 1.6 по линии БК betking).