Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ньюкасл – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Ньюкасл
25.01.2026 16:00 - : -
Астон Вилла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
24 января 2026, 21:47 | Обновлено 24 января 2026, 22:14
19
0

Ньюкасл – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 25 января в 16:00 по Киеву

24 января 2026, 21:47 | Обновлено 24 января 2026, 22:14
19
0
Ньюкасл – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Астон Вилла

В воскресенье, 25 января, состоится поединок 23-го тура чемпионата Англии между «Ньюкаслом» и «Астон Виллой». По киевскому времени игра начнется в 16:00.

Ньюкасл

Довольно неплохие результаты демонстрируют сороки в текущем сезоне. За 22 матча Премьер-лиги команде удалось набрать 33 зачетных пункта, которые на данный момент позволяют занимать 9-ю строчку турнирной таблицы. Однако даже от топ-5 расстояние мизерное – всего 2 очка. В Кубке Англии коллектив квалифицировался до 1/16, а в Кубке лиги дошел до полуфинала, где проиграл первую игру против «Манчестер Сити» со счетом 0:2.

За 7 туров Лиги чемпионов англичане получили 13 баллов, благодаря которым сейчас занимают 7-е место турнирной таблицы. В последнем раунде основного этапа «Ньюкасл» будет играть против «ПСЖ».

Астон Вилла

Для «виллианов» сезон тоже проходит неплохо. За 22 тура АПЛ команде удалось набрать 43 очка, благодаря которым сейчас она занимает 3-ю позицию турнирной таблицы. Расстояние от лидера, «Арсенала», на данный момент составляет 7 баллов. В Кубке Англии клуб выбил «Тоттенхэм» и квалифицировался в 1/16 финала.

За 7 туров Лиги Европы англичане набрали 18 баллов и обеспечили себе участие в 1/8 финала турнира.

Личные встречи

В последних 5-х играх ощутимое преимущество имеет «Ньюкасл». На балансе команды 3 победы, еще 1 выигрыш завоевала «Астон Вилла» и 1 матч завершился вничью.

Интересные факты

  • В последних 15 домашних поединках «Ньюкасл» проиграл лишь раз.
  • За предыдущие 12 матчей «Астон Вилла» сохранила ворота сухими лишь 2 раза.
  • В 7/8 последних играх между клубами было забито 3 и больше голов.

Прогноз

Обе команды испытывают ощутимые проблемы в обороне, поэтому я поставлю на то, что обе команды забьют (с коэффициентом 1.6 по линии БК betking).

Прогноз Sport.ua
Ньюкасл
25 января 2026 -
16:00
Астон Вилла
Обе забьют 1.6 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Виноват ветер. Капитан Ливерпуля нашел причину поражения от Борнмута
Украина – Литва. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы по футзалу
Арсенал – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ньюкасл Астон Вилла прогнозы прогнозы на футбол Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр Усик без колебаний назвал победителя боя Уайлдер – Чисора
Бокс | 24 января 2026, 05:32 4
Александр Усик без колебаний назвал победителя боя Уайлдер – Чисора
Александр Усик без колебаний назвал победителя боя Уайлдер – Чисора

Украинский боксер считает, что британец способен победить

Кличко сообщил неутешительную информацию для киевлян
Бокс | 24 января 2026, 08:26 6
Кличко сообщил неутешительную информацию для киевлян
Кличко сообщил неутешительную информацию для киевлян

Мэр Киева – об энергетическом коллапсе в столице

К Зинченко в Аякс может приехать украинец и вытеснить игрока из основы
Футбол | 24.01.2026, 20:57
К Зинченко в Аякс может приехать украинец и вытеснить игрока из основы
К Зинченко в Аякс может приехать украинец и вытеснить игрока из основы
Игорь Костюк выбрал футболиста, которого Динамо должно купить зимой
Футбол | 24.01.2026, 06:22
Игорь Костюк выбрал футболиста, которого Динамо должно купить зимой
Игорь Костюк выбрал футболиста, которого Динамо должно купить зимой
Держались в лидерах. Сборная Украины – пятая в сингл-миксте в Нове Место
Биатлон | 24.01.2026, 14:53
Держались в лидерах. Сборная Украины – пятая в сингл-миксте в Нове Место
Держались в лидерах. Сборная Украины – пятая в сингл-миксте в Нове Место
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала Australian Open 2026
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала Australian Open 2026
23.01.2026, 15:15 6
Теннис
Усик нашел замену Уайлдеру. Непобедимый боксер, который соберет стадион
Усик нашел замену Уайлдеру. Непобедимый боксер, который соберет стадион
23.01.2026, 07:33 5
Бокс
Суркис хотел вернуть легенду Динамо, но этого не произошло из-за алкоголя
Суркис хотел вернуть легенду Динамо, но этого не произошло из-за алкоголя
23.01.2026, 07:54 3
Футбол
Цыганков и Ванат не помогут. Прогнозы на 21 тур Ла Лиги
Цыганков и Ванат не помогут. Прогнозы на 21 тур Ла Лиги
23.01.2026, 17:08 14
Футбол
Усик может подраться с боксером, который, по мнению Бриедиса, его размажет
Усик может подраться с боксером, который, по мнению Бриедиса, его размажет
22.01.2026, 21:00 1
Бокс
МАРКЕВИЧ: «Он многое дал Динамо и футболу, но пора завершить карьеру»
МАРКЕВИЧ: «Он многое дал Динамо и футболу, но пора завершить карьеру»
24.01.2026, 09:06 3
Футбол
Свитолина выбила россиянку Шнайдер и пробилась в 1/8 финала Aus Open 2026
Свитолина выбила россиянку Шнайдер и пробилась в 1/8 финала Aus Open 2026
23.01.2026, 11:45 34
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Хачериди выбрал новую команду, объединился с экс-игрком Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Хачериди выбрал новую команду, объединился с экс-игрком Динамо
23.01.2026, 15:13 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем