Сыграли 120 минут. ЛНЗ в спарринге одержал победу над Полонией
Лидер УПЛ выиграл со счетом 2:0
ЛНЗ продолжает работу на учебно-тренировочных сборах в Турции. В воскресенье, 25 января, подопечные Виталия Пономарева провели контрольный матч с польской «Полонией».
Матч прошел в формате четырех таймов по 30 минут каждый. Это дало тренерскому штабу предоставить игровое время большему количеству игроков.
ЛНЗ открыл счет на 14-й минуте. Автором гола стал Орест Лепский.
Черкасский клуб закрепил свое преимущество на 69-й минуте. Гол на свой счет записал Марк Ассінор.
Товарищеский матч. Турция. 25 января
ЛНЗ (Украина) – «Полония» (Польша) – 2:0
Голы: Лепский, 14, Ассинор, 69
ЛНЗ (первый тайм): Паламарчук, Дайко, Муравский, Путря, Кузык, Рябов, Яшари, Лепский, Микитишин, Дж. Беннетт, Твердохлеб.
ЛНЗ (второй тайм): Самойленко, Горин, Дидык, Пасич, Драмбаев, Якубу, Ноникашвили, Танковский, Ященко, Кравчук, Ассинор.
