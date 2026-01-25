Сыграли 120 минут. ЛНЗ в спарринге одержал победу над Полонией

ЛНЗ продолжает работу на учебно-тренировочных сборах в Турции. В воскресенье, 25 января, подопечные Виталия Пономарева провели контрольный матч с польской «Полонией».

Матч прошел в формате четырех таймов по 30 минут каждый. Это дало тренерскому штабу предоставить игровое время большему количеству игроков.

ЛНЗ открыл счет на 14-й минуте. Автором гола стал Орест Лепский.

Черкасский клуб закрепил свое преимущество на 69-й минуте. Гол на свой счет записал Марк Ассінор.

Товарищеский матч. Турция. 25 января

ЛНЗ (Украина) – «Полония» (Польша) – 2:0

Голы: Лепский, 14, Ассинор, 69

ЛНЗ (первый тайм): Паламарчук, Дайко, Муравский, Путря, Кузык, Рябов, Яшари, Лепский, Микитишин, Дж. Беннетт, Твердохлеб.

ЛНЗ (второй тайм): Самойленко, Горин, Дидык, Пасич, Драмбаев, Якубу, Ноникашвили, Танковский, Ященко, Кравчук, Ассинор.