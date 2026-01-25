Украина. Премьер лига25 января 2026, 11:57 | Обновлено 25 января 2026, 12:01
Эпицентр – Медзь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 25 января в 16:30 видеотрансляцию товарищеского матча
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.
24 января в 16:30 встречаются Эпицентр Камянец-Подольский и польская команда Медзь Легница.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Эпицентр проводит зимние учебно-тренировочные сборы в турецкой Анталии.
Команда Эпицентр занимает 14-е место в УПЛ (14 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.
Анонс матча
