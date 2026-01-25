Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эпицентр – Медзь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Эпицентр
25.01.2026 16:30 - : -
Медзь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
25 января 2026, 11:57 | Обновлено 25 января 2026, 12:01
39
0

Эпицентр – Медзь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 января в 16:30 видеотрансляцию товарищеского матча

25 января 2026, 11:57 | Обновлено 25 января 2026, 12:01
39
0
Эпицентр – Медзь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Эпицентр

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

24 января в 16:30 встречаются Эпицентр Камянец-Подольский и польская команда Медзь Легница.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Эпицентр проводит зимние учебно-тренировочные сборы в турецкой Анталии.

Команда Эпицентр занимает 14-е место в УПЛ (14 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Эпицентр – Медзь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

По теме:
Черноморец перенес возвращение из отпуска
Рух планирует сыграть еще девять контрольных матчей
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Забитыми голами доволен, а пропущенными – нет»
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Эпицентр Каменец-Подольский Медзь Легница
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Hatsu Basho. Аонишики проигрывает Оносато, но перед финальным днем лидирует
Другие виды | 24 января 2026, 13:06 13
Hatsu Basho. Аонишики проигрывает Оносато, но перед финальным днем лидирует
Hatsu Basho. Аонишики проигрывает Оносато, но перед финальным днем лидирует

Украинец пока не может найти подступов к японскому йокодзуне

В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием
Футбол | 25 января 2026, 07:41 23
В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием
В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием

Организация требует от Футбольной ассоциации Англии ускорить рассмотрение дела

Шахтер нашел замену Конопле – он играл за сборную Украины
Футбол | 24.01.2026, 21:16
Шахтер нашел замену Конопле – он играл за сборную Украины
Шахтер нашел замену Конопле – он играл за сборную Украины
Известно, сколько Динамо нужно заплатить за забивного форварда из Европы
Футбол | 25.01.2026, 07:47
Известно, сколько Динамо нужно заплатить за забивного форварда из Европы
Известно, сколько Динамо нужно заплатить за забивного форварда из Европы
Рома – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 25.01.2026, 10:57
Рома – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Рома – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Появились новые детали допингового дела Мудрика, примут решение
Появились новые детали допингового дела Мудрика, примут решение
24.01.2026, 08:05 16
Футбол
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Если честно, это худший тренер в моей жизни»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Если честно, это худший тренер в моей жизни»
23.01.2026, 10:04 7
Футбол
Большой скандал. Легенду Динамо обвиняют в жестоком избиении человека
Большой скандал. Легенду Динамо обвиняют в жестоком избиении человека
23.01.2026, 08:11 86
Футбол
90 минут Забарного. ПСЖ вернулся на вершину таблицы Лиги 1, обыграв Осер
90 минут Забарного. ПСЖ вернулся на вершину таблицы Лиги 1, обыграв Осер
23.01.2026, 22:49 14
Футбол
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала Australian Open 2026
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала Australian Open 2026
23.01.2026, 15:15 6
Теннис
Цыганков и Ванат не помогут. Прогнозы на 21 тур Ла Лиги
Цыганков и Ванат не помогут. Прогнозы на 21 тур Ла Лиги
23.01.2026, 17:08 15
Футбол
Свитолина выбила россиянку Шнайдер и пробилась в 1/8 финала Aus Open 2026
Свитолина выбила россиянку Шнайдер и пробилась в 1/8 финала Aus Open 2026
23.01.2026, 11:45 34
Теннис
Кличко сообщил неутешительную информацию для киевлян
Кличко сообщил неутешительную информацию для киевлян
24.01.2026, 08:26 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем