Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал Сосьедад – Сельта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Реал Сосьедад
25.01.2026 19:30 - : -
Сельта
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
25 января 2026, 09:49 |
44
0

Реал Сосьедад – Сельта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 25 января и начнется в 19:30 по Киеву

25 января 2026, 09:49 |
44
0
Реал Сосьедад – Сельта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

25 января на Реале Арена пройдет матч 21-го тура Примеры Испании, в котором Реал Сосьедад встретится с Сельтой.

Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Реал Сосьедад

Команда не лучшим образом заканчивала эпоху Альгуасиля как главного тренера тут. Принесший в родной Сан-Себастьян кубок, Иманьоль, пожалуй, должен был уйти в 2024-м - уже был спад в Примере, но при этом в Лиге чемпионов дошли до плей-офф. Но он провел еще сезон, и его подопечные уже стали только одиннадцатыми в итоговой таблице прошлой весной. Впрочем, решение позвать на его место из внутренней структуры Серхио Франсиско привело к тому, что 2025-й закончили новым затяжным спадом.

И новой рокировкой - на Рождество тут сделали ставку на Матараццо как тренера. Тот сразу стал претендентом на звание лучшего наставника января: его новые подопечные прошли в кубке Осасуну (правда, только по пенальти) при том, что в Примере после ничьей с Атлетико обыграли и Хетафе, и, сенсационно, Барселону.

Сельта

Клуб прошлый сезон провел, в отличие от противника, явно прогрессируя. Хиральдес, что был назначен по ходу 2023/2024 как преемник Бенитеса, сделал то, что в Виго ждали разве что от Рафы: вернул подопечных наконец-то в Лигу Европы. С 55 очками оформили итоговое седьмое место в той Примере! А потом добились и вполне уверенного прохождения основного раунда в еврокубке, пройдя в плей-офф там досрочно.

При этом на внутренней арене сейчас дела тоже обстоят неплохо. Да, в кубке оступились с Альбасете, по пенальти ему уступив. Зато в Ла Лиге удалось постепенно отвоевать утраченные из-за осенних неудач позиции. Три победы кряду в 2026-м даже позволили поравняться по очкам с Бетисом!

Статистика личных встреч

Оба матча прошлого сезона были выиграны Сельтой. Но в этом осенью была ничья в Виго.

Прогноз

Букмекерские конторы считают довольно явным фаворитом хозяев арены. Но подопечные Хиральдеса проходят очень стабильный сезон, и в нынешней форме смогут не проиграть эту встречу (коэффициент - 1,82 по линии БК betking).

Прогноз Sport.ua
Реал Сосьедад
25 января 2026 -
19:30
Сельта
Сельта не проиграет 1.82 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Рома – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Дженоа – Болонья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Атлетико – Мальорка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Реал Сосьедад Сельта Ла Лига - betking Ла Лига чемпионат Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Решение принято. Месси выбрал клуб, в котором завершит футбольную карьеру
Футбол | 25 января 2026, 00:26 1
Решение принято. Месси выбрал клуб, в котором завершит футбольную карьеру
Решение принято. Месси выбрал клуб, в котором завершит футбольную карьеру

Аргентинец не планирует покидать «Интер»

Известно, сколько Динамо нужно заплатить за забивного форварда из Европы
Футбол | 25 января 2026, 07:47 0
Известно, сколько Динамо нужно заплатить за забивного форварда из Европы
Известно, сколько Динамо нужно заплатить за забивного форварда из Европы

Трансфер Пулулу оценивается в 1-2 миллиона евро

Едва не стали круговыми. Сборная Украины провалила смешанную эстафету КМ
Биатлон | 24.01.2026, 17:16
Едва не стали круговыми. Сборная Украины провалила смешанную эстафету КМ
Едва не стали круговыми. Сборная Украины провалила смешанную эстафету КМ
Кличко сообщил неутешительную информацию для киевлян
Бокс | 24.01.2026, 08:26
Кличко сообщил неутешительную информацию для киевлян
Кличко сообщил неутешительную информацию для киевлян
Дуэт из Германии дисквалифицировали после победы на КМ. Украина стала 5-й
Биатлон | 24.01.2026, 15:22
Дуэт из Германии дисквалифицировали после победы на КМ. Украина стала 5-й
Дуэт из Германии дисквалифицировали после победы на КМ. Украина стала 5-й
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Хачериди выбрал новую команду, объединился с экс-игрком Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Хачериди выбрал новую команду, объединился с экс-игрком Динамо
23.01.2026, 15:13 3
Футбол
Итоги третьего дня Евро: позор беларуси, Испания стартовала с победы
Итоги третьего дня Евро: позор беларуси, Испания стартовала с победы
23.01.2026, 23:42 1
Футзал
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала Australian Open 2026
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала Australian Open 2026
23.01.2026, 15:15 6
Теннис
Игорь Костюк выбрал футболиста, которого Динамо должно купить зимой
Игорь Костюк выбрал футболиста, которого Динамо должно купить зимой
24.01.2026, 06:22 2
Футбол
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Если честно, это худший тренер в моей жизни»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Если честно, это худший тренер в моей жизни»
23.01.2026, 10:04 7
Футбол
Украинки набрали очки. Определена победительница короткой индивидуалки КМ
Украинки набрали очки. Определена победительница короткой индивидуалки КМ
23.01.2026, 20:33 25
Биатлон
МАРКЕВИЧ: «Он многое дал Динамо и футболу, но пора завершить карьеру»
МАРКЕВИЧ: «Он многое дал Динамо и футболу, но пора завершить карьеру»
24.01.2026, 09:06 3
Футбол
90 минут Забарного. ПСЖ вернулся на вершину таблицы Лиги 1, обыграв Осер
90 минут Забарного. ПСЖ вернулся на вершину таблицы Лиги 1, обыграв Осер
23.01.2026, 22:49 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем