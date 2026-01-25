25 января на Реале Арена пройдет матч 21-го тура Примеры Испании, в котором Реал Сосьедад встретится с Сельтой.

Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Реал Сосьедад

Команда не лучшим образом заканчивала эпоху Альгуасиля как главного тренера тут. Принесший в родной Сан-Себастьян кубок, Иманьоль, пожалуй, должен был уйти в 2024-м - уже был спад в Примере, но при этом в Лиге чемпионов дошли до плей-офф. Но он провел еще сезон, и его подопечные уже стали только одиннадцатыми в итоговой таблице прошлой весной. Впрочем, решение позвать на его место из внутренней структуры Серхио Франсиско привело к тому, что 2025-й закончили новым затяжным спадом.

И новой рокировкой - на Рождество тут сделали ставку на Матараццо как тренера. Тот сразу стал претендентом на звание лучшего наставника января: его новые подопечные прошли в кубке Осасуну (правда, только по пенальти) при том, что в Примере после ничьей с Атлетико обыграли и Хетафе, и, сенсационно, Барселону.

Сельта

Клуб прошлый сезон провел, в отличие от противника, явно прогрессируя. Хиральдес, что был назначен по ходу 2023/2024 как преемник Бенитеса, сделал то, что в Виго ждали разве что от Рафы: вернул подопечных наконец-то в Лигу Европы. С 55 очками оформили итоговое седьмое место в той Примере! А потом добились и вполне уверенного прохождения основного раунда в еврокубке, пройдя в плей-офф там досрочно.

При этом на внутренней арене сейчас дела тоже обстоят неплохо. Да, в кубке оступились с Альбасете, по пенальти ему уступив. Зато в Ла Лиге удалось постепенно отвоевать утраченные из-за осенних неудач позиции. Три победы кряду в 2026-м даже позволили поравняться по очкам с Бетисом!

Статистика личных встреч

Оба матча прошлого сезона были выиграны Сельтой. Но в этом осенью была ничья в Виго.

Прогноз

Букмекерские конторы считают довольно явным фаворитом хозяев арены. Но подопечные Хиральдеса проходят очень стабильный сезон, и в нынешней форме смогут не проиграть эту встречу (коэффициент - 1,82 по линии БК betking).