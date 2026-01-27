Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жирона – Хетафе – 1:1. Спаслись на 90+4. Видео голов и обзор
Испания
27 января 2026, 02:41 |
820
0

Жирона – Хетафе – 1:1. Спаслись на 90+4. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка Ла Лиги

27 января 2026, 02:41 |
820
0
Жирона – Хетафе – 1:1. Спаслись на 90+4. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 26 января, состоялся матч 21-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретились «Жирона» и «Хетафе».

Игра прошла на стадионе «Эстадио Муниципаль де Монтиливи» и завершилась минимальным счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинские атакующие футболисты Виктор Цыганков и Владислав Ванат начали игру с первых минут.

«Жирона» вырвала ничью благодаря голу Витора Рейса на 90+4-й минуте.

Ла Лига 2025/26. 21-й тур, 26 января
Жирона – Хетафе – 1:1
Гол: Рейс, 90+4 – Васкес, 59

Видеообзор матча

ГОЛ, 0:1! Луис Васкес, 59 мин.

ГОЛ, 1:1! Витор Рейс, 90+4 мин.

По теме:
Бельгия – Словения – 4:5. Невероятное шоу. Видео голов и обзор матча
Тер Штеген пропустил после первого же удара в дебюте за Жирону
Смелые планы Барселоны: что задумал Лапорта в этом сезоне
Хетафе Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Владислав Ванат видео голов и обзор
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Известен состав делегации сборной Украины на зимнюю Олимпиаду
Олимпийские игры | 26 января 2026, 18:36 9
ОФИЦИАЛЬНО. Известен состав делегации сборной Украины на зимнюю Олимпиаду
ОФИЦИАЛЬНО. Известен состав делегации сборной Украины на зимнюю Олимпиаду

В список вошли 103 человека

В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
Футбол | 26 января 2026, 08:55 2
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины

Ванат продолжает забивать за «Жирону»

Эвертон с Миколенко сумел вырвать ничью в матче с Лидсом
Футбол | 26.01.2026, 23:59
Эвертон с Миколенко сумел вырвать ничью в матче с Лидсом
Эвертон с Миколенко сумел вырвать ничью в матче с Лидсом
Легенда Динамо попал в тюрьму с двумя украинцами
Футбол | 26.01.2026, 07:32
Легенда Динамо попал в тюрьму с двумя украинцами
Легенда Динамо попал в тюрьму с двумя украинцами
Депутат пригрозил легенде Динамо: «Этот человек спасает киевлян, а он...»
Футбол | 26.01.2026, 08:33
Депутат пригрозил легенде Динамо: «Этот человек спасает киевлян, а он...»
Депутат пригрозил легенде Динамо: «Этот человек спасает киевлян, а он...»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Кличко обратился за помощью и получил ответ
Кличко обратился за помощью и получил ответ
26.01.2026, 04:42
Бокс
Для Владимира Кличко подобрали идеального соперника для возвращения
Для Владимира Кличко подобрали идеального соперника для возвращения
25.01.2026, 07:00 3
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
25.01.2026, 19:51 31
Футбол
Hatsu Basho. Кубок императора снова украинский
Hatsu Basho. Кубок императора снова украинский
25.01.2026, 11:56 33
Другие виды
Йожеф САБО: «У этого игрока Динамо не идет игра, пора завершить карьеру»
Йожеф САБО: «У этого игрока Динамо не идет игра, пора завершить карьеру»
25.01.2026, 09:48 6
Футбол
Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи
Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи
25.01.2026, 18:01 5
Футбол
В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием
В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием
25.01.2026, 07:41 32
Футбол
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на матч Australian Open
25.01.2026, 11:01 9
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем