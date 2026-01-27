Жирона – Хетафе – 1:1. Спаслись на 90+4. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка Ла Лиги
В понедельник, 26 января, состоялся матч 21-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретились «Жирона» и «Хетафе».
Игра прошла на стадионе «Эстадио Муниципаль де Монтиливи» и завершилась минимальным счетом 1:1.
Украинские атакующие футболисты Виктор Цыганков и Владислав Ванат начали игру с первых минут.
«Жирона» вырвала ничью благодаря голу Витора Рейса на 90+4-й минуте.
Ла Лига 2025/26. 21-й тур, 26 января
Жирона – Хетафе – 1:1
Гол: Рейс, 90+4 – Васкес, 59
Видеообзор матча
ГОЛ, 0:1! Луис Васкес, 59 мин.
ГОЛ, 1:1! Витор Рейс, 90+4 мин.
