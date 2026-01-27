В понедельник, 26 января, состоялся матч 21-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретились «Жирона» и «Хетафе».

Игра прошла на стадионе «Эстадио Муниципаль де Монтиливи» и завершилась минимальным счетом 1:1.

Украинские атакующие футболисты Виктор Цыганков и Владислав Ванат начали игру с первых минут.

«Жирона» вырвала ничью благодаря голу Витора Рейса на 90+4-й минуте.

Ла Лига 2025/26. 21-й тур, 26 января

Жирона – Хетафе – 1:1

Гол: Рейс, 90+4 – Васкес, 59

Видеообзор матча

ГОЛ, 0:1! Луис Васкес, 59 мин.

ГОЛ, 1:1! Витор Рейс, 90+4 мин.