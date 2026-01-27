Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Реал вступил в борьбу с Челси за бразильского защитника из Ла Лиги
Испания
27 января 2026, 03:12 |
Реал вступил в борьбу с Челси за бразильского защитника из Ла Лиги

Севильский клуб рассчитывает выручить за своего игрока от 40 млн до 50 млн евро

Реал вступил в борьбу с Челси за бразильского защитника из Ла Лиги
Центральный защитник «Бетиса» Натан попал в сферу интересов мадридского «Реала». По информации источника, за выступлениями бразильца также наблюдают «Челси» и «Ньюкасл». Севильский клуб рассчитывает выручить за своего игрока от 40 млн до 50 млн евро.

Действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2030 года. В нынешней кампании Натан выходил на поле в 27 поединках в разных турнирах, записав на свой счет один ассист. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 20 млн евро.

В турнирной таблице Ла Лиги после 21-го тура «Реал» занимает второе место, имея 51 балл и отставая от лидирующей «Барселоны» на одно очко. «Бетис» с 32 очками располагается на шестой строчке.

Реал Мадрид Бетис Челси Ньюкасл Натан Бернардо де Соуза
Михаил Олексиенко Источник
