ФОТО. Александр Усик провел футбольную тренировку с житомирским Полесьем

Знаменитый украинский боксер Александр Усик побывал на сборах Полесья в Испании.

Чемпион мира по боксу принял участие в тренировке команды под руководством Руслана Ротаня.

Перед тем Усик провел мотивационную лекцию для футболистов Полесья.

Александр Усик поделился эмоциями от занятия: «Моя страсть к футболу безгранична! Отличная тренировка, правильные эмоции и чистое удовольствие от процесса».

ФОТО. Усик провел тренировку с житомирским Полесьем