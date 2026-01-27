Украина. Премьер лига27 января 2026, 02:43 | Обновлено 27 января 2026, 03:53
ФОТО. Александр Усик провел футбольную тренировку с житомирским Полесьем
Чемпион мира по боксу побывал на сборах команды в Испании
Знаменитый украинский боксер Александр Усик побывал на сборах Полесья в Испании.
Чемпион мира по боксу принял участие в тренировке команды под руководством Руслана Ротаня.
Перед тем Усик провел мотивационную лекцию для футболистов Полесья.
Александр Усик поделился эмоциями от занятия: «Моя страсть к футболу безгранична! Отличная тренировка, правильные эмоции и чистое удовольствие от процесса».
ФОТО. Усик провел тренировку с житомирским Полесьем
