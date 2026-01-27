Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
27 января 2026, 02:43 | Обновлено 27 января 2026, 03:53
ФОТО. Александр Усик провел футбольную тренировку с житомирским Полесьем

Чемпион мира по боксу побывал на сборах команды в Испании

ФК Полесье. Александр Усик

Знаменитый украинский боксер Александр Усик побывал на сборах Полесья в Испании.

Чемпион мира по боксу принял участие в тренировке команды под руководством Руслана Ротаня.

Перед тем Усик провел мотивационную лекцию для футболистов Полесья.

Александр Усик поделился эмоциями от занятия: «Моя страсть к футболу безгранична! Отличная тренировка, правильные эмоции и чистое удовольствие от процесса».

ФОТО. Усик провел тренировку с житомирским Полесьем

Руслан Ротань Александр Усик чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Полесье Житомир фото тренировка
Николай Степанов Источник: ФК Полесье
