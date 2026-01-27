Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Бывший звездный нападающий Милана планирует купить английский клуб
Англия
27 января 2026, 03:33 | Обновлено 27 января 2026, 03:34
Бывший звездный нападающий Милана планирует купить английский клуб

Пато стал участником консорциума, проявляющего интерес к покупке Колчестера

Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-форвард «Милана» и национальной команды Бразилии Алешандре Пато стал участником консорциума, проявляющего интерес к покупке английского коллектива «Колчестер Юнайтед».

Представители клуба из Чемпионшипа подтвердили, что 36-летний бразилец присутствовал на субботней игре в компании действующего собственника Робби Коулинга. Об этом информирует BBC.

Согласно сведениям источника, проведение сделки вполне вероятно, однако в ближайшие дни официальных подтверждений не предвидится. Стоит напомнить, что в июне минувшего года попытка продажи клуба американской группе Lightwell Sports Group не увенчалась успехом.

За свою карьеру Алешандре Пато отыграл 27 встреч за бразильскую сборную, отметившись 10 забитыми мячами. В 2023 году нападающий играл за «Сан-Паулу», а в начале прошлого года официально завершил профессиональные выступления.

По теме:
Рома – Милан – 1:1. Ассист Модрича. Видео голов и обзор матча
С ассистом Модрича. Рома сыграла вничью с Миланом
Рома – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Алешандре Пато Милан Колчестер Сан-Паулу
Михаил Олексиенко Источник: BBC
