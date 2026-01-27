Бывший звездный нападающий Милана планирует купить английский клуб
Пато стал участником консорциума, проявляющего интерес к покупке Колчестера
Экс-форвард «Милана» и национальной команды Бразилии Алешандре Пато стал участником консорциума, проявляющего интерес к покупке английского коллектива «Колчестер Юнайтед».
Представители клуба из Чемпионшипа подтвердили, что 36-летний бразилец присутствовал на субботней игре в компании действующего собственника Робби Коулинга. Об этом информирует BBC.
Согласно сведениям источника, проведение сделки вполне вероятно, однако в ближайшие дни официальных подтверждений не предвидится. Стоит напомнить, что в июне минувшего года попытка продажи клуба американской группе Lightwell Sports Group не увенчалась успехом.
За свою карьеру Алешандре Пато отыграл 27 встреч за бразильскую сборную, отметившись 10 забитыми мячами. В 2023 году нападающий играл за «Сан-Паулу», а в начале прошлого года официально завершил профессиональные выступления.
