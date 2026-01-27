Знаменитый украинский боксер Александр Усик побывал на сборах Полесья и предоставил команде настоящий заряд чемпионской энергии.

Чемпион мира по боксу посетил команду в Испании и провел мотивационную лекцию для футболистов Полесья.

Усик поделился историями о пути на вершину, рассказал о дружбе с Криштиану Роналду и стандартах, объединяющих крупных спортсменов.

А еще – Усик публично пообещал, что сделает, если житомирское «Полесье» станет чемпионом.

ВИДЕО. Усик провел лекцию на сборах житомирского Полесья