  4. ВИДЕО. Усик провел лекцию на сборах житомирского Полесья
Украина. Премьер лига
27 января 2026, 02:23 | Обновлено 27 января 2026, 03:49
ВИДЕО. Усик провел лекцию на сборах житомирского Полесья

Украинский боксер провел мотивационное занятие для футболистов

ФК Полесье. Александр Усик

Знаменитый украинский боксер Александр Усик побывал на сборах Полесья и предоставил команде настоящий заряд чемпионской энергии.

Чемпион мира по боксу посетил команду в Испании и провел мотивационную лекцию для футболистов Полесья.

Усик поделился историями о пути на вершину, рассказал о дружбе с Криштиану Роналду и стандартах, объединяющих крупных спортсменов.

А еще – Усик публично пообещал, что сделает, если житомирское «Полесье» станет чемпионом.

