ФОТО. Александр Усик присоединился к Полесью на сборах в Испании
Знаменитый боксер провел мотивационную лекцию
Чемпион мира по боксу Александр Усик присоединился к учебно-тренировочному сбору житомирского «Полесья» в Испании.
Знаменитый спортсмен провёл мотивационную лекцию для футболистов команды – о характере, дисциплине и силе духа, которые решают не только в спорте, но и в жизни.
Слова чемпиона стали мощным зарядом для команды «волков» перед второй частью сезона.
На встрече присутствовали президент житомирского «Полесья» Геннадий Буткевич и главный тренер команды Руслан Ротань.
ФОТО. Александр Усик присоединился к Полесью на сборах в Испании
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Организация требует от Футбольной ассоциации Англии ускорить рассмотрение дела
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET