Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Александр Усик присоединился к Полесью на сборах в Испании
Украина. Премьер лига
26 января 2026, 06:57 | Обновлено 26 января 2026, 07:08
562
0

ФОТО. Александр Усик присоединился к Полесью на сборах в Испании

Знаменитый боксер провел мотивационную лекцию

26 января 2026, 06:57 | Обновлено 26 января 2026, 07:08
562
0
ФОТО. Александр Усик присоединился к Полесью на сборах в Испании
ФК Полесье. Александр Усик

Чемпион мира по боксу Александр Усик присоединился к учебно-тренировочному сбору житомирского «Полесья» в Испании.

Знаменитый спортсмен провёл мотивационную лекцию для футболистов команды – о характере, дисциплине и силе духа, которые решают не только в спорте, но и в жизни.

Слова чемпиона стали мощным зарядом для команды «волков» перед второй частью сезона.

На встрече присутствовали президент житомирского «Полесья» Геннадий Буткевич и главный тренер команды Руслан Ротань.

ФОТО. Александр Усик присоединился к Полесью на сборах в Испании

По теме:
ФОТО. Динамо отгрузило 8 мячей в товарищеском матче против Малишево
Виталий БОЙКО: «Хотели реабилитироваться за поражение в прошлом матче»
Роман ГАНДЗЫН: «Победа очень важна для морального духа»
Александр Усик Полесье Житомир учебно-тренировочные сборы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Руслан Ротань Геннадий Буткевич фото
Николай Степанов Источник: ФК Полесье
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием
Футбол | 25 января 2026, 07:41 30
В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием
В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием

Организация требует от Футбольной ассоциации Англии ускорить рассмотрение дела

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 января
Футбол | 25 января 2026, 11:08 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 января
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 января

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи
Футбол | 25.01.2026, 18:01
Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи
Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи
Мудрик заключил важное соглашение. Футболист поддерживает форму
Футбол | 26.01.2026, 07:02
Мудрик заключил важное соглашение. Футболист поддерживает форму
Мудрик заключил важное соглашение. Футболист поддерживает форму
Илья Забарный пережил возрождение в ПСЖ
Футбол | 26.01.2026, 05:42
Илья Забарный пережил возрождение в ПСЖ
Илья Забарный пережил возрождение в ПСЖ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Hatsu Basho. Аонишики проигрывает Оносато, но перед финальным днем лидирует
Hatsu Basho. Аонишики проигрывает Оносато, но перед финальным днем лидирует
24.01.2026, 13:06 13
Другие виды
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
25.01.2026, 19:51 29
Футбол
МАРКЕВИЧ: «Он многое дал Динамо и футболу, но пора завершить карьеру»
МАРКЕВИЧ: «Он многое дал Динамо и футболу, но пора завершить карьеру»
24.01.2026, 09:06 3
Футбол
Рыбалка назвал причину, почему начал бить Милевского по лицу
Рыбалка назвал причину, почему начал бить Милевского по лицу
24.01.2026, 21:35 6
Футбол
Сборная Украины все-таки натурализует бразильца Шахтера. Он нужен Реброву
Сборная Украины все-таки натурализует бразильца Шахтера. Он нужен Реброву
24.01.2026, 19:20 97
Футбол
Сделали работу над ошибками. Сборная Украины разгромила литовцев
Сделали работу над ошибками. Сборная Украины разгромила литовцев
25.01.2026, 18:49 17
Футзал
Для Владимира Кличко подобрали идеального соперника для возвращения
Для Владимира Кличко подобрали идеального соперника для возвращения
25.01.2026, 07:00 3
Бокс
Наставник Челси впервые заговорил о Мудрике: «Это то, что я хочу сделать»
Наставник Челси впервые заговорил о Мудрике: «Это то, что я хочу сделать»
24.01.2026, 10:22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем