Чемпион мира по боксу Александр Усик присоединился к учебно-тренировочному сбору житомирского «Полесья» в Испании.

Знаменитый спортсмен провёл мотивационную лекцию для футболистов команды – о характере, дисциплине и силе духа, которые решают не только в спорте, но и в жизни.

Слова чемпиона стали мощным зарядом для команды «волков» перед второй частью сезона.

На встрече присутствовали президент житомирского «Полесья» Геннадий Буткевич и главный тренер команды Руслан Ротань.

ФОТО. Александр Усик присоединился к Полесью на сборах в Испании