Наставник Челси впервые заговорил о Мудрике: «Это то, что я хочу сделать»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
24 января 2026, 10:22 | Обновлено 24 января 2026, 10:27
0

Лиам Росеньор ответил на вопрос журналиста о перспективах вингера сборной Украины

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Главный тренер лондонского «Челси» Лиам Росеньор ответил на вопрос журналиста о своем отношении к вингеру сборной Украины Михаилу Мудрику, который с декабря 2024 года находится вне футбола.

Причина – украинский футболист обвиняется в употреблении запрещенных веществ. Последний раз Мудрик выходил на поле в матче Лиги конференций против немецкого «Хайденхайма» (28 ноября 2024 года).

«Нет, я еще не встречался с Мудриком и не разговаривал с ним. Это точно то, что я хочу сделать, но... Есть много вещей, которые планирую сделать в «Челси», но пока не успел.

Мудрик – отличный игрок. У него было действительно тяжелое время, и когда настанет подходящий момент для меня, для него и для клуба, я обязательно с ним поговорю.

Когда он окажется в таком положении, что я смогу положительно повлиять на его карьеру, мы обсудим это с советом директоров и спортивным директором», – признался Лиам.

Мудрик перебрался в чемпионат Англии в январе 2023 года из донецкого «Шахтера» за 70 млн евро. В сезоне 2024/25 украинский вингер провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач.

Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
