Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роман ГАНДЗЫН: «Победа очень важна для морального духа»
Украина. Премьер лига
26 января 2026, 05:23 | Обновлено 26 января 2026, 06:08
43
0

Роман ГАНДЗЫН: «Победа очень важна для морального духа»

Ассистент наставника Вереса прокомментировал спарринг с Азией Талас

26 января 2026, 05:23 | Обновлено 26 января 2026, 06:08
43
0
Роман ГАНДЗЫН: «Победа очень важна для морального духа»
ФК Верес Ровно. Роман Гандзын

Ассистент главного тренера ровенского «Вереса» Роман Гандзын подвел итоги спарринга с кыргызстанской «Азией», в котором красно-черные одержали первую победу на сборах (2:0):

– То, что мы тренируем, мы стараемся воспроизводить в контрольных играх. Нарабатываем различные игровые связи, взаимодействия и готовимся к матчам чемпионата. Были ли сегодня проблемы с реализацией? Лучше смотреть на все с позитивной точки зрения.

Мы впервые победили на этих сборах. Это большой плюс. Победа на тренировочных сборах не является ключевой, но она все равно очень важна для морального духа. Для веры игроков в то, что их работа на тренировках приносит свои плоды.

Мы с тренерским штабом команды так запланировали состав на эти две игры, что все игроки получат равномерную нагрузку – каждый сыграет примерно 90 минут по итогам спаррингов с «Азией» и «Дукаджини».

По теме:
Виталий БОЙКО: «Хотели реабилироваться за поражение в прошлом матче»
Матвей КОРОБОВ: «Рад, что получил возможность сыграть за Динамо»
ЗАДОРОЖНЫЙ: «Результат для Динамо всегда важен, даже если это спарринг»
товарищеские матчи Верес Ровно учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ
Николай Степанов Источник: ФК Верес
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием
Футбол | 25 января 2026, 07:41 30
В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием
В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием

Организация требует от Футбольной ассоциации Англии ускорить рассмотрение дела

Йожеф САБО: «У этого игрока Динамо не идет игра, пора завершить карьеру»
Футбол | 25 января 2026, 09:48 5
Йожеф САБО: «У этого игрока Динамо не идет игра, пора завершить карьеру»
Йожеф САБО: «У этого игрока Динамо не идет игра, пора завершить карьеру»

Бывший тренер советует Ярмоленко повесить бутсы на гвоздь

Мбемо повторил рекорд Ван Перси, державшийся 13 лет
Футбол | 26.01.2026, 04:23
Мбемо повторил рекорд Ван Перси, державшийся 13 лет
Мбемо повторил рекорд Ван Перси, державшийся 13 лет
Невероятные дьяволы. Ман Юнайтед переиграл Арсенал в матче на пять голов
Футбол | 25.01.2026, 20:40
Невероятные дьяволы. Ман Юнайтед переиграл Арсенал в матче на пять голов
Невероятные дьяволы. Ман Юнайтед переиграл Арсенал в матче на пять голов
Свитолина наказала Андрееву и вышла в четвертьфинал Australian Open 2026!
Теннис | 25.01.2026, 13:35
Свитолина наказала Андрееву и вышла в четвертьфинал Australian Open 2026!
Свитолина наказала Андрееву и вышла в четвертьфинал Australian Open 2026!
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на матч Australian Open
25.01.2026, 11:01 9
Теннис
Анонс 23-го тура АПЛ: центральный матч Арсенал – Манчестер Юнайтед
Анонс 23-го тура АПЛ: центральный матч Арсенал – Манчестер Юнайтед
24.01.2026, 13:33
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
25.01.2026, 19:51 34
Футбол
Дуэт из Германии дисквалифицировали после победы на КМ. Украина стала 5-й
Дуэт из Германии дисквалифицировали после победы на КМ. Украина стала 5-й
24.01.2026, 15:22 6
Биатлон
Юрий ВЕРНИДУБ: «Хочу попросить прощения у этих людей»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Хочу попросить прощения у этих людей»
24.01.2026, 08:36 1
Футбол
Сборная Украины все-таки натурализует бразильца Шахтера. Он нужен Реброву
Сборная Украины все-таки натурализует бразильца Шахтера. Он нужен Реброву
24.01.2026, 19:20 97
Футбол
Игорь Костюк выбрал футболиста, которого Динамо должно купить зимой
Игорь Костюк выбрал футболиста, которого Динамо должно купить зимой
24.01.2026, 06:22 2
Футбол
Для Владимира Кличко подобрали идеального соперника для возвращения
Для Владимира Кличко подобрали идеального соперника для возвращения
25.01.2026, 07:00 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем