Роман ГАНДЗЫН: «Победа очень важна для морального духа»

Ассистент главного тренера ровенского «Вереса» Роман Гандзын подвел итоги спарринга с кыргызстанской «Азией», в котором красно-черные одержали первую победу на сборах (2:0):

– То, что мы тренируем, мы стараемся воспроизводить в контрольных играх. Нарабатываем различные игровые связи, взаимодействия и готовимся к матчам чемпионата. Были ли сегодня проблемы с реализацией? Лучше смотреть на все с позитивной точки зрения.

Мы впервые победили на этих сборах. Это большой плюс. Победа на тренировочных сборах не является ключевой, но она все равно очень важна для морального духа. Для веры игроков в то, что их работа на тренировках приносит свои плоды.

Мы с тренерским штабом команды так запланировали состав на эти две игры, что все игроки получат равномерную нагрузку – каждый сыграет примерно 90 минут по итогам спаррингов с «Азией» и «Дукаджини».