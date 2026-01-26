Виталий БОЙКО: «Хотели реабилироваться за поражение в прошлом матче»

Футболист «Вереса» Виталий Бойко, автор одного из двух мячей в ворота киргизстанской «Азии», подвел итоги победного для ровенского клуба спарринга (2:0):

– Хотели реабилитироваться за поражение в прошлом матче. В каждой контрольной игре стараемся воплотить в жизнь детали, которые нарабатываем на тренировках.

Мой гол? Удобно отскочил мяч, и я решил не обрабатывать его, а пробить по воротам. Конечно, каждый гол – позитивные эмоции, даже на сборах. А когда и команда побеждает – это вдвойне приятнее.

В первом тайме играл с капитанской повязкой. Это приятно, да. Но в то же время – это большая ответственность. Надеюсь, с каждой игрой на сборах мы будем улучшать взаимодействие, будем больше забивать и больше побеждать.