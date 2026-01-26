Виталий БОЙКО: «Хотели реабилироваться за поражение в прошлом матче»
Футболист Вереса стал автором одного из двух мячей в ворота Азии Талас
Футболист «Вереса» Виталий Бойко, автор одного из двух мячей в ворота киргизстанской «Азии», подвел итоги победного для ровенского клуба спарринга (2:0):
– Хотели реабилитироваться за поражение в прошлом матче. В каждой контрольной игре стараемся воплотить в жизнь детали, которые нарабатываем на тренировках.
Мой гол? Удобно отскочил мяч, и я решил не обрабатывать его, а пробить по воротам. Конечно, каждый гол – позитивные эмоции, даже на сборах. А когда и команда побеждает – это вдвойне приятнее.
В первом тайме играл с капитанской повязкой. Это приятно, да. Но в то же время – это большая ответственность. Надеюсь, с каждой игрой на сборах мы будем улучшать взаимодействие, будем больше забивать и больше побеждать.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок 1/8 финала начнется 25 января ориентировочно в 12:00 по Киеву
Матч завершился со счетом 3:2