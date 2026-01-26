Виталий БОЙКО: «Хотели реабилироваться за поражение в прошлом матче»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
26 января 2026, 05:42 | Обновлено 26 января 2026, 06:07
Футболист Вереса стал автором одного из двух мячей в ворота Азии Талас

ФК Верес Ровно. Виталий Бойко

Футболист «Вереса» Виталий Бойко, автор одного из двух мячей в ворота киргизстанской «Азии», подвел итоги победного для ровенского клуба спарринга (2:0):

– Хотели реабилитироваться за поражение в прошлом матче. В каждой контрольной игре стараемся воплотить в жизнь детали, которые нарабатываем на тренировках.

Мой гол? Удобно отскочил мяч, и я решил не обрабатывать его, а пробить по воротам. Конечно, каждый гол – позитивные эмоции, даже на сборах. А когда и команда побеждает – это вдвойне приятнее.

В первом тайме играл с капитанской повязкой. Это приятно, да. Но в то же время – это большая ответственность. Надеюсь, с каждой игрой на сборах мы будем улучшать взаимодействие, будем больше забивать и больше побеждать.

товарищеские матчи Верес Ровно учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Виталий Бойко
Николай Степанов Источник: ФК Верес
