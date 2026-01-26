Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Игрок Динамо отказался возвращаться в Украину и станет свободным агентом
Украина. Премьер лига
26 января 2026, 08:02
Игрок Динамо отказался возвращаться в Украину и станет свободным агентом

Цитаишвили не рассматривает возвращение в Киев

Игрок Динамо отказался возвращаться в Украину и станет свободным агентом
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Цитаишвили

Грузинский полузащитник Георгий Цитаишвили категорически отказывается возвращаться в киевское «Динамо» из-за войны в Украине, сообщает Динамомания.

Футболист выступает за французский «Мец», в составе которого в этом сезоне провел 19 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. По информации источника, интерес к хавбеку уже проявляют «Лацио», «Наполи», «Вильярреал», «Лилль» и «Лион».

Вышеуказанных привлекает тот факт, что летом Цитаишвили станет свободным агентом и может сменить команду бесплатно.

Георгий Цитаишвили Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу российско-украинская война
Дмитрий Олийченко Источник: Динамомания
