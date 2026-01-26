Игрок Динамо отказался возвращаться в Украину и станет свободным агентом
Цитаишвили не рассматривает возвращение в Киев
Грузинский полузащитник Георгий Цитаишвили категорически отказывается возвращаться в киевское «Динамо» из-за войны в Украине, сообщает Динамомания.
Футболист выступает за французский «Мец», в составе которого в этом сезоне провел 19 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. По информации источника, интерес к хавбеку уже проявляют «Лацио», «Наполи», «Вильярреал», «Лилль» и «Лион».
Вышеуказанных привлекает тот факт, что летом Цитаишвили станет свободным агентом и может сменить команду бесплатно.
