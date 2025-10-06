Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Футболист, который играл на Евро-2024, покинул Динамо из-за войны

Георгий Цитаишвили покинул украинский клуб

Футболист, который играл на Евро-2024, покинул Динамо из-за войны
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Цитаишвили

Грузинский футболист «Динамо» Георгий Цитаишвили рассказал, что решил покинуть клуб из-за войны в Украине.

«Именно там я встретил свою жену, наполовину украинку. Когда началась война, это было ужасно... Мы вынуждены были покинуть страну, в которой чувствовали себя как дома, и уехать со страхом в сердце. У меня до сих пор там остались друзья, и ситуация далека от нормальной. Надеюсь, все это как можно скорее закончится», — сказал Цитаишвили.

Вингер киевского «Динамо» и сборной Грузии Георгий Цитаишвили сезон 2025/26 проводит в элитном дивизионе чемпионата Франции, играя за «Мец» на правах аренды.

По теме:
Цифры и факты. Важнейшие события 8-го тура УПЛ
Не из Динамо и не из Шахтера. УПЛ определила лучших в сентябре
Они отличились в сентябре. Названы лучшие в УПЛ за месяц – игрок и тренер
Георгий Цитаишвили Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Мец
Дмитрий Олейник Источник
