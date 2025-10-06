Футболист, который играл на Евро-2024, покинул Динамо из-за войны

Грузинский футболист «Динамо» Георгий Цитаишвили рассказал, что решил покинуть клуб из-за войны в Украине.

«Именно там я встретил свою жену, наполовину украинку. Когда началась война, это было ужасно... Мы вынуждены были покинуть страну, в которой чувствовали себя как дома, и уехать со страхом в сердце. У меня до сих пор там остались друзья, и ситуация далека от нормальной. Надеюсь, все это как можно скорее закончится», — сказал Цитаишвили.

Вингер киевского «Динамо» и сборной Грузии Георгий Цитаишвили сезон 2025/26 проводит в элитном дивизионе чемпионата Франции, играя за «Мец» на правах аренды.