Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Куртуа откровенно объяснил причины провала в финале Суперкубка
Испания
12 января 2026, 05:49
Куртуа откровенно объяснил причины провала в финале Суперкубка

Голкипер Реала поделился мыслями после неудачи в финале

Куртуа откровенно объяснил причины провала в финале Суперкубка
Getty Images/Global Images Ukraine

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа поделился мыслями после неудачи в финальном противостоянии за Суперкубок Испании против «Барселоны» (2:3).

«Уступать в финале главному конкуренту всегда болезненно. Сейчас нам необходимо сконцентрироваться на подготовке к играм в Кубке и Ла Лиге.

Сегодня мелочи оказались не в нашу пользу – в последние месяцы наступил такой период, когда не все складывается должным образом. Мы имели все шансы на успех в этой встрече.

В первой половине игры мы действовали слишком прижато к своим воротам, а во втором тайме соперник начал уставать. У нас возникали возможности, однако мяч упорно не пересекал линию.

Первый пропущенный гол стал следствием нашей оплошности, второй залетел после касания штанги, а третий – из–за рикошета от Рауля [Асенсио]… Именно такие нюансы предопределяют исход. Шансы были, но мяч летел точно в руки Жоану [Гарсии]».

Об игре Винисиуса: «Мы полностью полагаемся на него и осознаем масштаб его мастерства. Это невероятно одаренный игрок, а его забитый мяч – настоящее произведение искусства.

Он стал серьезной проблемой для обороны противника. Надеюсь, что даже в поражении мы найдем положительные моменты. Впереди нас ждут матчи Лиги чемпионов и встреча с «Вильярреалом», январь остается ключевым месяцем».

О дальнейших планах: «Наш настрой остается прежним. Нужно продолжать сражаться в каждом туре Ла Лиги, а также бороться за победу в Лиге чемпионов и Кубке», – отметил Куртуа.

