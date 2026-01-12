Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  180 млн евро за звезду Реала: Ливерпуль готовит трансферный подрыв рынка
Англия
12 января 2026, 05:12 | Обновлено 12 января 2026, 05:13
Мерсисайдцы нашли нового лидера

Getty Images/Global Images Ukraine

«Ливерпуль» всерьез нацелился на подписание полузащитника мадридского «Реала» Джуда Беллингема. Английский клуб готов выделить на трансфер лидера «сливочных» внушительную сумму в размере 180 млн евро.

Согласно имеющимся сведениям, мерсисайдцы уже вступили в фазу предварительных переговоров с руководством мадридцев. Боссы «Ливерпуля» убеждены, что коллективу требуется новый ключевой исполнитель в центре поля, способный определять стиль игры команды на долгие годы вперед.

Первичный запрос англичан не нашел поддержки в Мадриде. Президент «Реала» Флорентино Перес и совет директоров клуба ответили категорическим отказом, исключив вероятность сделки. В испанском гранде полагают, что на современном рынке практически невозможно найти футболиста, способного полноценно заменить англичанина.

Хавбек стал игроком «королевского клуба» летом 2023 года. В нынешнем игровом сезоне Беллингем принял участие в 22 встречах во всех турнирах, отметившись пятью голами и четырьмя результативными передачами.

Реал Мадрид Ливерпуль Джуд Беллингем трансферы АПЛ Флорентино Перес
Михаил Олексиенко Источник
