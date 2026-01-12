Манчестер Юнайтед повторяет антирекорд века

Нынешний игровой год окажется для «Манчестер Юнайтед» самым свободным от матчей более чем за сто лет.

Вчера «красные дьяволы» завершили свой путь в Кубке Англии, проиграв в дебютной встрече турнира «Брайтону» со счетом 1:2. Ранее, в августе, первое же появление клуба в очередном розыгрыше Кубка лиги закончилось неудачей в серии пенальти против «Гримсби».

Поскольку «МЮ» не принимает участия в международных европейских турнирах, до конца текущего сезона команда сосредоточит все силы только на Премьер–лиге, состоящей из 38 туров.

В предыдущий раз «Юнайтед» проводил менее 40 официальных игр за сезон еще в далеком 1914/15 году. Тогда общее количество матчей составило всего 39.