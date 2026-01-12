Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Юнайтед повторяет антирекорд века
Англия
12 января 2026, 03:33 |
104
0

Манчестер Юнайтед повторяет антирекорд века

Крах кубковых надежд

12 января 2026, 03:33 |
104
0
Манчестер Юнайтед повторяет антирекорд века
Getty Images/Global Images Ukraine

Нынешний игровой год окажется для «Манчестер Юнайтед» самым свободным от матчей более чем за сто лет.

Вчера «красные дьяволы» завершили свой путь в Кубке Англии, проиграв в дебютной встрече турнира «Брайтону» со счетом 1:2. Ранее, в августе, первое же появление клуба в очередном розыгрыше Кубка лиги закончилось неудачей в серии пенальти против «Гримсби».

Поскольку «МЮ» не принимает участия в международных европейских турнирах, до конца текущего сезона команда сосредоточит все силы только на Премьер–лиге, состоящей из 38 туров.

В предыдущий раз «Юнайтед» проводил менее 40 официальных игр за сезон еще в далеком 1914/15 году. Тогда общее количество матчей составило всего 39.

По теме:
Ливерпуль – Барнсли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ливерпуль – Барнсли. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Габриэл Мартинелли стал лучшим бомбардиром Арсенала в сезоне 2025/26
Манчестер Юнайтед Брайтон Кубок Англии по футболу Английская Премьер-лига
Михаил Олексиенко Источник: The Athletic
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Форвард Барселоны вышел на второе место по голам в ворота Реала
Футбол | 12 января 2026, 03:09 0
Форвард Барселоны вышел на второе место по голам в ворота Реала
Форвард Барселоны вышел на второе место по голам в ворота Реала

Левандовски сравнялся с Суаресом и Гризманном

Экс-игрок сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
Футбол | 11 января 2026, 07:54 15
Экс-игрок сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
Экс-игрок сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера

Попов – о смерти Брагина

Динамо сделало официальное предложение по форварду Вереса – журналист
Футбол | 11.01.2026, 10:30
Динамо сделало официальное предложение по форварду Вереса – журналист
Динамо сделало официальное предложение по форварду Вереса – журналист
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
Футбол | 11.01.2026, 09:00
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
Тотальная доминация. Бавария разгромила Вольфсбург с непристойным счетом
Футбол | 11.01.2026, 20:25
Тотальная доминация. Бавария разгромила Вольфсбург с непристойным счетом
Тотальная доминация. Бавария разгромила Вольфсбург с непристойным счетом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Марта Костюк – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на финал WTA 500 в Брисбене
Марта Костюк – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на финал WTA 500 в Брисбене
11.01.2026, 07:31 2
Теннис
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
10.01.2026, 08:47 16
Футбол
МИЧЕЛ: «Ванат? Он не такой зверь, как этот парень. Мне нужно от него...»
МИЧЕЛ: «Ванат? Он не такой зверь, как этот парень. Мне нужно от него...»
11.01.2026, 08:08 1
Футбол
ВИДЕО. Стадион и диктор в экстазе. Как Жирона реагировала на гол Ваната
ВИДЕО. Стадион и диктор в экстазе. Как Жирона реагировала на гол Ваната
11.01.2026, 05:55 1
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Не смогу смотреть в зеркало, если это сделаю»
Владимир КЛИЧКО: «Не смогу смотреть в зеркало, если это сделаю»
11.01.2026, 05:12 1
Бокс
Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!
Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!
10.01.2026, 14:19
Футбол
Украинский нападающий, который провел полгода в Европе, вернется в Динамо
Украинский нападающий, который провел полгода в Европе, вернется в Динамо
10.01.2026, 14:57 1
Футбол
ВИДЕО. Ударом пяткой! Ванат поразил ворота Осасуны в Ла Лиге
ВИДЕО. Ударом пяткой! Ванат поразил ворота Осасуны в Ла Лиге
10.01.2026, 20:24 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем