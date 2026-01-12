Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
12 января 2026, 05:00 |
Александр АЛИЕВ: «Горите в аду, твари»

Экс-футболист показал разрушенную больницу после ракетного удара

Александр АЛИЕВ: «Горите в аду, твари»
ФК Динамо. Александр Алиев

Бывший футболист «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев, который сейчас проходит военную службу, в агрессивной форме обратился к россиянам. Алиев показал разрушенную больницу после удара рашистов.

«Показываю это вам, россияне. Это разве военный объект? Это больница, обычная больница. Говорите, что по военным объектам стреляете? Горите в аду, твари», – отметил Алиев.

Ранее Александр Алиев рассказал, что готов уйти в запой на две недели, если в Украине закончится война.

ВИДЕО. Александр АЛИЕВ: «Показываю это вам. Горите в аду, сволочи»

  

Александр Алиев Динамо Киев российско-украинская война
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
