Александр Алиев рассказал, из-за чего уйдет в запой на две недели
Экс-футболист уже знает, как отметит окончание войны
Бывший полузащитник «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев рассказал, что готов уйти в запой на две недели, если в Украине закончится война.
«Поскорее бы закончилась эта война, еще будет очень топово. Я сразу уйду в запой на две недели. Хоть мне и 40 лет, но порох в пороховницах остался», – заявил Александр Алиев.
Ранее бывший полузащитник национальной сборной Украины Александр Алиев обратился к игрокам молодежки после вылета из Евро-2025 в результате поражения от сверстников из Нидерландов (0:2).
