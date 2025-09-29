Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
29 сентября 2025, 02:04
0

Александр Алиев рассказал, из-за чего уйдет в запой на две недели

Экс-футболист уже знает, как отметит окончание войны

Александр Алиев рассказал, из-за чего уйдет в запой на две недели
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Алиев

Бывший полузащитник «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев рассказал, что готов уйти в запой на две недели, если в Украине закончится война.

«Поскорее бы закончилась эта война, еще будет очень топово. Я сразу уйду в запой на две недели. Хоть мне и 40 лет, но порох в пороховницах остался», – заявил Александр Алиев.

Ранее бывший полузащитник национальной сборной Украины Александр Алиев обратился к игрокам молодежки после вылета из Евро-2025 в результате поражения от сверстников из Нидерландов (0:2).

Александр Алиев российско-украинская война
Дмитрий Олейник Источник: Twitch
