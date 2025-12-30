Русол вернулся из Испании. Стала известна цель поездки: это не поиски коуча

Спортивный директор «Карпат» Андрей Русол вернулся из рабочей поездки в Испанию. Визит был запланирован заранее и не был связан с поиском нового главного тренера для львовского клуба.

Андрей Русол и директор академии «Карпат» Андони Бомбин посетили ряд академий и футбольных школ испанских клубов, в частности структуры «Атлетика» из Бильбао.

Основной целью поездки было изучение опыта работы с молодежью, а также поиск клуба-партнера для развития и игровой практики воспитанников «Карпат» в третьей по силе лиге Испании. Поездка имела конкретный результат, о котором клуб может сообщить в ближайшее время на официальных ресурсах.

Ранее в медиа появлялись слухи о возможном уходе главного тренера «Карпат» Владислава Лупашко и переговорах с другими специалистами, однако испанская поездка Русола не была связана с этим вопросом.

Львовские «Карпаты» занимают 9-е место в турнирной таблице УПЛ, имея 19 очков после 16 сыгранных матчей.