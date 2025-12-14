Русол едет в Испанию. Переговоры с новым главным тренером Карпат?

Как стало известно Sport.ua, 16 декабря генеральный директор ФК «Карпаты» Андрей Русол планирует отправиться в Испанию.

По имеющейся информации, поскольку «Карпаты» активно ищут замену главному тренеру Владиславу Лупашко, который в текущем сезоне не оправдал ожиданий, то не исключены встречи Русола с потенциальными кандидатами на роль рулевого. Во-вторых, «Карпаты» весь подготовительный период планируют провести в Испании, то, возможно, генеральный директор хочет убедиться, в каких условиях будут тренироваться «зелено-белые».

Сейчас львовская команда после поражения от «Полесья» в УПЛ ушла в отпуск, и останется ли Лупашко в «Карпатах» и кто может прийти вместо него, определится в конце декабря 2025 года.

