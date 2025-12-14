Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
14 декабря 2025, 21:25
Русол едет в Испанию. Переговоры с новым главным тренером Карпат?

Следующая неделя может стать определяющей в вопросе главного тренера

Instagram. Андрей Русол

Как стало известно Sport.ua, 16 декабря генеральный директор ФК «Карпаты» Андрей Русол планирует отправиться в Испанию.

По имеющейся информации, поскольку «Карпаты» активно ищут замену главному тренеру Владиславу Лупашко, который в текущем сезоне не оправдал ожиданий, то не исключены встречи Русола с потенциальными кандидатами на роль рулевого. Во-вторых, «Карпаты» весь подготовительный период планируют провести в Испании, то, возможно, генеральный директор хочет убедиться, в каких условиях будут тренироваться «зелено-белые».

Сейчас львовская команда после поражения от «Полесья» в УПЛ ушла в отпуск, и останется ли Лупашко в «Карпатах» и кто может прийти вместо него, определится в конце декабря 2025 года.

Ранее главный тренер «Карпат» Владислав Лупашко поделился эмоциями после матча 16 тура УПЛ, в котором львовская команда проиграла «Полесью».

