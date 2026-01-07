Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ямаль пропустил тренировку Барселоны перед матчем Суперкубка
Испания
07 января 2026, 04:41 | Обновлено 07 января 2026, 04:42
Ямаль пропустил тренировку Барселоны перед матчем Суперкубка

Неожиданное отсутствие звезды

Getty Images/Global Images Ukraine

Ламин Ямаль пропустил тренировочную сессию «Барселоны» накануне поединка с «Атлетиком», которая состоялась в Джидде на арене имени короля Абдаллы.

Вингер «сине–гранатовых» уже не впервые пропускает тренировки: за два дня до субботней встречи против «Эспаньола» (2:0) он также отсутствовал, однако это не помешало ему выйти на поле в том матче.

Представители клуба не стали разглашать официальные причины отсутствия игрока в общей группе. Сообщается, что Ямаль занимался по индивидуальной программе в тренажерном зале, и его участию в предстоящей игре ничего не угрожает.

Завтра «Барселона» и «Атлетик» сойдутся в полуфинальном матче Суперкубка Испании. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Ламин Ямаль Барселона Атлетик Бильбао Суперкубок Испании по футболу
Михаил Олексиенко Источник: Marca
