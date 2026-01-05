Шахтер согласился на громкий трансфер. Горняки очень обижены
Майкон может перейти в «Атлетико Минейро»
Вингер Майкон, контракт которого принадлежит «Шахтеру», вскоре сменит клубную прописку в Бразилии.
По информации бразильских СМИ, «Шахтер» больше не считает «Коринтианс» приоритетным вариантом. Донецкий клуб недоволен попыткой «Коринтианса» в одностороннем порядке изменить условия устных договоренностей. Этим воспользовался «Атлетико», предложение которого устраивает украинскую сторону, куда готовится трансфер Майкона.
Сейчас «Коринтианс» с тревогой ожидает окончательного решения «Шахтера», рискуя потерять футболиста.
В прошлом сезоне Майкон провел 43 матча, в которых успел отметиться тремя забитыми мячами и одной голевой передачей. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в два миллиона евро.
