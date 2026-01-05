Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шахтер согласился на громкий трансфер. Горняки очень обижены
Украина. Премьер лига
05 января 2026, 20:23 |
Майкон может перейти в «Атлетико Минейро»

Getty Images/Global Images Ukraine. Майкон

Вингер Майкон, контракт которого принадлежит «Шахтеру», вскоре сменит клубную прописку в Бразилии.

По информации бразильских СМИ, «Шахтер» больше не считает «Коринтианс» приоритетным вариантом. Донецкий клуб недоволен попыткой «Коринтианса» в одностороннем порядке изменить условия устных договоренностей. Этим воспользовался «Атлетико», предложение которого устраивает украинскую сторону, куда готовится трансфер Майкона.

Сейчас «Коринтианс» с тревогой ожидает окончательного решения «Шахтера», рискуя потерять футболиста.

В прошлом сезоне Майкон провел 43 матча, в которых успел отметиться тремя забитыми мячами и одной голевой передачей. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в два миллиона евро.

Коринтианс трансферы Майкон де Андраде Барберан Атлетико Минейро чемпионат Бразилии по футболу Шахтер Донецк трансферы УПЛ
Дмитрий Олийченко Источник: ESPN
Комментарии 3
Olesya Lopunova
Майкон не вінгер..Ну це пізд..Він півзахисник 
+3
АК.228
Братва ликуем. Я на рабочем месте.
-2
