Шахтер получил солидное предложение по игроку. Ожидается трансфер

Бразильский полузащитник донецкого «Шахтера» Майкон может продолжить карьеру в «Атлетико Минейро». Об этом сообщает Canal Eu Acredito.

По информации источника, клуб Украинской Премьер-лиги получил предложение в размере пяти миллионов евро за 28-летнего футболиста. Ожидается, что «горняки» отпустят Майкона.

В прошедшем сезоне Майкон провел 43 матча, в которых успел отличиться тремя забитыми мячами и одной голевой передачей. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в два миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что у «Шахтера» возникли проблемы, связанные с легионером.