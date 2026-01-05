Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
05 января 2026, 15:01
Шахтер получил солидное предложение по игроку. Ожидается трансфер

Майкон может продолжить карьеру в «Атлетико Минейро»

Шахтер получил солидное предложение по игроку. Ожидается трансфер
Шахтер. Майкон

Бразильский полузащитник донецкого «Шахтера» Майкон может продолжить карьеру в «Атлетико Минейро». Об этом сообщает Canal Eu Acredito.

По информации источника, клуб Украинской Премьер-лиги получил предложение в размере пяти миллионов евро за 28-летнего футболиста. Ожидается, что «горняки» отпустят Майкона.

В прошедшем сезоне Майкон провел 43 матча, в которых успел отличиться тремя забитыми мячами и одной голевой передачей. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в два миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что у «Шахтера» возникли проблемы, связанные с легионером.

трансферы Майкон де Андраде Барберан чемпионат Бразилии по футболу Шахтер Донецк трансферы УПЛ Атлетико Минейро
