Украина. Вторая лига
04 января 2026, 20:48 | Обновлено 04 января 2026, 21:03
У Шахтера возникли проблемы, связанные с легионером. Известны подробности

«Горняки» не могут достичь соглашения по трансферу Майкона в «Коринтианс»

Getty Images/Global Images Ukraine. Майкон

У «Шахтера» возникли трудности по продаже бразильского полузащитника Майкона в «Коринтианс». об этом сообщает Globo.

По информации источника, стороны не могут прийти к соглашению по сроку контракта 28-летнего футболиста: «горняки» хотят, чтобы срок контракта истекал в конце 2028 года, бразильский клуб хочет, чтобы соглашение было рассчитано на один год меньше. Переговоры между сторонами продолжаются.

«Шахтер» готов отпустить Майкона бесплатно, сохранив 50 процентов прав на игрока.

В прошедшем сезоне Майкон провел 43 матча, в которых успел отличиться тремя забитыми мячами и одной голевой передачей.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» может оформить топовый трансфер форварда.

Даниил Кирияка Источник: Globo Esporte
