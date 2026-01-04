У Шахтера возникли проблемы, связанные с легионером. Известны подробности

У «Шахтера» возникли трудности по продаже бразильского полузащитника Майкона в «Коринтианс». об этом сообщает Globo.

По информации источника, стороны не могут прийти к соглашению по сроку контракта 28-летнего футболиста: «горняки» хотят, чтобы срок контракта истекал в конце 2028 года, бразильский клуб хочет, чтобы соглашение было рассчитано на один год меньше. Переговоры между сторонами продолжаются.

«Шахтер» готов отпустить Майкона бесплатно, сохранив 50 процентов прав на игрока.

В прошедшем сезоне Майкон провел 43 матча, в которых успел отличиться тремя забитыми мячами и одной голевой передачей.

