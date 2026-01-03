Впечатляющая сумма. Шахтер может оформить топовый трансфер форварда
Кауан Элиас может перебраться в «Фламенго»
Бразильский нападающий донецкого «Шахтера» Кауан Элиас может перебраться в «Фламенго».
По информации бразильских СМИ, «красно-черные» заинтересованы в подписании 19-летнео футболиста и готовы предложить за него впечатляющую сумму в 22 миллиона евро.
В текущем сезоне Кауан Элиас провел 26 матчей на клубном уровне во всех турнирах, которых успел отличиться 11 забитыми мячами и четырьмя голевыми ередачами. Веб-портал Transefrmart оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что у «Антверпен» возобновил интерес к форварду «Шахтера».
