  4. Впечатляющая сумма. Шахтер может оформить топовый трансфер форварда
Бельгия
03 января 2026, 18:49 | Обновлено 03 января 2026, 18:50
Впечатляющая сумма. Шахтер может оформить топовый трансфер форварда

Кауан Элиас может перебраться в «Фламенго»

03 января 2026, 18:49 | Обновлено 03 января 2026, 18:50
Впечатляющая сумма. Шахтер может оформить топовый трансфер форварда
Getty Images/Global Images Ukraine. Кауан Элиас

Бразильский нападающий донецкого «Шахтера» Кауан Элиас может перебраться в «Фламенго».

По информации бразильских СМИ, «красно-черные» заинтересованы в подписании 19-летнео футболиста и готовы предложить за него впечатляющую сумму в 22 миллиона евро.

В текущем сезоне Кауан Элиас провел 26 матчей на клубном уровне во всех турнирах, которых успел отличиться 11 забитыми мячами и четырьмя голевыми ередачами. Веб-портал Transefrmart оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что у «Антверпен» возобновил интерес к форварду «Шахтера».

трансферы Фламенго чемпионат Бразилии по футболу Шахтер Донецк трансферы УПЛ Кауан Элиас
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Diesel
ШД майже за 20 його купив. 
Не пишіть куйні тут.
Якщо будуть продавати то не дишевше 40
ШД вміє продавати
Taras Tkachuk
от куди котиться сайт?читаю вже близько 10 років,і чим дальше тим гірше,,,,,,,більша половин новим це просто красивий заголовок,,,,можливо у вас нема кому писати статті?найміть мене)))
