Впечатляющая сумма. Шахтер может оформить топовый трансфер форварда

Бразильский нападающий донецкого «Шахтера» Кауан Элиас может перебраться в «Фламенго».

По информации бразильских СМИ, «красно-черные» заинтересованы в подписании 19-летнео футболиста и готовы предложить за него впечатляющую сумму в 22 миллиона евро.

В текущем сезоне Кауан Элиас провел 26 матчей на клубном уровне во всех турнирах, которых успел отличиться 11 забитыми мячами и четырьмя голевыми ередачами. Веб-портал Transefrmart оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что у «Антверпен» возобновил интерес к форварду «Шахтера».