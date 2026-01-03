Антверпен возобновил интерес к форварду Шахтера. Он не нужен Арде Турану

Клуб бельгийской Про-лиги «Антверпен» продолжает сохранять интерес к 24-летнему центрфорварду «Шахтера» Лассине Траоре.

Бельгийцы могут предпринять попытку договориться о переходе африканца в январское трансферное окно, несмотря на то, что летом Траоре получит статус свободного агента, так как у него истекает контракт с «Шахтером» и он более не нужен главному тренеру Арде Турану.

Впрочем, позиция «Антверпена» по трансферу Траоре уже в январе будет зависеть от того, насколько хорошо форвард проявит себя в составе сборной Буркина-Фасо на Кубке африканских наций, который в настоящий момент проходит в Марокко. На этом турнире «Антверпен» пристально следит за форвардом «Шахтера» и хочет понять, насколько Лассина восстановился после ряда тяжелых травм в недавнем прошлом.

Пока Траоре отличился на КАН одним забитым мячом: на групповой стадии турнира в ворота сборной Судана.