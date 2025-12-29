Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ненужного Шахтеру форварда попытаются пристроить в Турции
Украина. Премьер лига
Лассина Траоре не имеет будущего в донецкой команде

shakhtar.com

24-летний центрфорвард «Шахтера» Лассина Траоре, который в настоящий момент в составе сборной Буркина-Фасо выступает на Кубке африканских наций, вскоре покинет стан «оранжево-черных».

Контракт Траоре с «горняками» истекает 30 июня 2026 года и не будет продлен.

В этой связи агенты футболиста уже занимаются поисками для Траоре нового клуба, который теоретически сможет предложить «Шахтеру» символические отступные за африканца уже в январе и забрать его к себе, не дожидаясь окончания контракта.

По информации источников Sport.ua, в настоящий момент представители Траоре сфокусированы на поиске вариантов для своего клиента в Турции.

Траоре перешел в «Шахтер» летом 2021 года из «Аякса» за 10 миллионов евро. После крайне удачного и результативного старта буркиниец получил ряд тяжелых травм, которые негативно и повлияли на его дальнейшую карьеру в стане «горняков».

Лассина Траоре Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
