  4. Черноморец пригласил экс-игрока Ворсклы
Украина. Первая лига
10 февраля 2026, 11:26 |
Черноморец пригласил экс-игрока Ворсклы

В Одессе селекция в разгаре

10 февраля 2026, 11:26 |
Черноморец пригласил экс-игрока Ворсклы
ФК Ворскла. Даниил Изотов

Одесский Черноморец продолжает привлекать в свой состав большое количество футболистов. Как стало известно Sport.ua, очередным новичком вслед за Андреем Хомой, Виталием Фарасеенко и Максимом Ковалем может стать Даниил Изотов. У него уже была возможность принять участие в составе «моряков» в спарринге, сыгранном накануне в Совиньоне.

Этот 22-летний защитник в июле прошлого года покинул полтавскую «Ворсклу» и с тех пор на протяжении семи месяцев находился в поисках нового места работы.

Изотов является воспитанником запорожского «Металлурга». В Полтаве он выступал в течение четырех сезонов, в которых в общей сложности сыграл всего 115 минут.

Кроме вышеупомянутой троицы новичков «Черноморец» пополнился также еще четырьмя игроками, ранее игравшими в его составе – Владиславом Клименко, Василием Курко, Александром Каплиенко и Артуром Авагимяном.

По теме:
Олег ФЕДОРЧУК: «Украине катастрофически не хватает профессиональных команд»
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский топ-клуб неожиданно вернул бразильского легионера
Черноморец подписал бывшего голкипера Динамо с опытом игр в Лиге чемпионов
Ворскла Полтава Черноморец Одесса инсайд трансферы Первая лига Украины
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
