Черноморец пригласил экс-игрока Ворсклы
В Одессе селекция в разгаре
Одесский Черноморец продолжает привлекать в свой состав большое количество футболистов. Как стало известно Sport.ua, очередным новичком вслед за Андреем Хомой, Виталием Фарасеенко и Максимом Ковалем может стать Даниил Изотов. У него уже была возможность принять участие в составе «моряков» в спарринге, сыгранном накануне в Совиньоне.
Этот 22-летний защитник в июле прошлого года покинул полтавскую «Ворсклу» и с тех пор на протяжении семи месяцев находился в поисках нового места работы.
Изотов является воспитанником запорожского «Металлурга». В Полтаве он выступал в течение четырех сезонов, в которых в общей сложности сыграл всего 115 минут.
Кроме вышеупомянутой троицы новичков «Черноморец» пополнился также еще четырьмя игроками, ранее игравшими в его составе – Владиславом Клименко, Василием Курко, Александром Каплиенко и Артуром Авагимяном.
