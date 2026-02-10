Черноморец пригласил экс-игрока Ворсклы

Одесский Черноморец продолжает привлекать в свой состав большое количество футболистов. Как стало известно Sport.ua, очередным новичком вслед за Андреем Хомой, Виталием Фарасеенко и Максимом Ковалем может стать Даниил Изотов. У него уже была возможность принять участие в составе «моряков» в спарринге, сыгранном накануне в Совиньоне.

Этот 22-летний защитник в июле прошлого года покинул полтавскую «Ворсклу» и с тех пор на протяжении семи месяцев находился в поисках нового места работы.

Изотов является воспитанником запорожского «Металлурга». В Полтаве он выступал в течение четырех сезонов, в которых в общей сложности сыграл всего 115 минут.

Кроме вышеупомянутой троицы новичков «Черноморец» пополнился также еще четырьмя игроками, ранее игравшими в его составе – Владиславом Клименко, Василием Курко, Александром Каплиенко и Артуром Авагимяном.