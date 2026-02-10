Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Александр КЕМКИН: «Удаление оказало большое влияние на игру»

Голкипер «Кривбасса» прокомментировал результат товарищеского матча с ФК «Лиепая»

Александр КЕМКИН: «Удаление оказало большое влияние на игру»
ФК Кривбасс. Александр Кемкин

«Кривбасс» продолжает учебно-тренировочные сборы в Испании. В контрольном матче команда сыграла вничью 1:1 с ФК «Лиепая» из Латвии, проведя часть второго тайма в меньшинстве. Впечатлениями о матче поделился вратарь «Кривбасса» Александр Кемкин.

– Александр, как можешь подытожить спарринг?

– По моему мнению, результат матча закономерен. В первом тайме мы полностью обыграли соперника, а во втором уже у них было больше моментов, когда на поле вышли свежие футболисты.

– Сравни два тайма…

– В первом было очень много нереализованных моментов, а во втором мы играли в меньшинстве из-за красной карточки – было очень тяжело. Думаю, именно поэтому соперник некоторое время обладал преимуществом, но счет 1:1 - закономерный результат в целом.

– Красная карточка для Виливальда была обязательной, по твоему мнению?

– Я считаю, что удаление оказало большое влияние на игру. Сначала мы контролировали ход матча, а после этого, играя в меньшинстве, было тяжело выходить из обороны.

товарищеские матчи Лиепая Кривбасс Кривой Рог учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Александр Кемкин
Сергей Турчак Источник: ФК Кривбасс
