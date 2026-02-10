Клуб из Львовской области планирует получить профессиональный статус

Главный тренер ФК «Кормил» (Яворов) Богдан Костик рассказал об амбициях команды, которая занимает четвертое место в Группе 1 аматорского чемпионата Украины, а также оценил перспективы во Второй лиге:

– Есть ли у вас в аматорских соревнованиях конкретные задачи, или для вас это больше этап подготовки к профессиональным турнирам?

– Учитывая нынешнее турнирное положение, однозначно хочется достичь чего-то большего. И мы будем ставить задачу в каждом матче – побеждать. Ведь если вообще не ставить задачи, я не вижу в этом смысла. Просто формальность – ну, возможно, кому-то это окей, но для меня важен каждый матч, и для команды, думаю, тоже.

И поверьте: мы как клуб будем ставить перед собой максимальные задания. Как оно сложится, покажет время.

– Бывают ситуации, когда дебютанты Второй лиги с ходу выигрывают соревнования, а бывают – когда даже самые сильные новички не проявляют себя в полной мере. То, что есть у вас сегодня в распоряжении, на сколько процентов его нужно усиливать, чтобы во Второй лиге не чувствовать себя чужими?

– Все будет зависеть от того, какие задачи будут поставлены. На сегодняшний день я все же считаю, что не стоит ставить какие-либо конкретные задачи. То есть, можно их декларировать, но для нас важно адаптироваться в дебютном сезоне.

В первый год в профессиональном футболе – посмотреть, набраться опыта, особенно чтобы мы не бросались из стороны в сторону и не меняли задачи посреди сезона.

Мы планомерно все рассмотрим, изучим и со временем уже будем принимать решения. Разумеется, все будет зависеть от нас и команды. Если команда хорошо себя проявит, хорошо стартует и будет выполнять задачи, никто против этого не будет, – рассказал Костик.