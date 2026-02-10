Игорь КОСТЮК – о перспективах Динамо, усилении и требованиях к игрокам

Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк дал большое интервью клубной пресс-службе. Игорь Владимирович подробно рассказал об изменениях в тренерском штабе «бело-синих», идеях, которые он внедряет в команде, и поделился воспоминаниями о своем пути как футболиста и тренера.

– 17 декабря вы были представлены как главный тренер ФК «Динамо» (Киев). До этого несколько недель вы работали с приставкой и.о. Что переход на этот уровень означает для вас?

– Это новый этап, новый уровень ответственности и новые требования.

–​​ Сейчас для вас первый сбор с основной командой. Расскажите, как велась подготовка к ним.

– Сборы в Турции – ключевой этап формирования физического фундамента, взаимодействия и игрового автоматизма. Конечно, у нас есть тренеры по скоростной и функциональной подготовке. Вместе с ними мы разрабатывали подробный план подготовки.

– На сегодняшний момент тренерский состав укомплектован?

В нашем штабе появились видеоаналитик и тренер по функциональной подготовке. Есть моменты, которые в процессе существования команды и ее подготовки следует совершенствовать. Именно поэтому мы пригласили специалистов по этим направлениям.

Из предыдущего штаба остался Мацей Кендзерек. После общения с ним и понимания уровня его знаний как специалиста было принято решение продолжить сотрудничество. Я уверен, что его опыт пригодится нам.

Также оставили тренера по физической подготовке Виталия Кулибу, который уже давно работает в команде, сотрудничал со многими тренерами и имеет большой багаж знаний.

С вратарями будет работать Михаил Федунов, мне импонирует его подход к тренировочному процессу. Также будет работать опытный Тарас Луценко, который уже много лет является частью структуры «Динамо».

Кроме этого, к нам присоединился тренер по функциональной подготовке Владимир Клименко, и к научной группе – Владимир Малицкий. Вместе со мной из команды U-19 пришли мой помощник Олег Венглинский и Сергей Шепель из научной группы.

Все эти специалисты – профессионалы, хорошо понимающие свое дело и имеющие важные для коллектива человеческие черты. В то же время мы всегда находимся в поиске специалистов, которые могут быть полезны команде.

–​ ​​​​​​​​​​​​Хотелось бы узнать побольше о вещах, которые не знают люди извне, а именно планирование тренировочного процесса. Кто этим занимается и как разрабатывается программа? Все тренеры садятся вместе и каждый предлагает идеи?

– Никаких секретов здесь нет. Планировка начинается с календаря. Мы отталкиваемся от первого тура после зимней паузы, определяем сроки, необходимые для подготовки. Работаем с шаблоном по датам, в который вносим дни матчей с расчетом на восстановление и специальную работу.

После этого вместе с тренерами по физической подготовке планируем дни, когда выполняется соответствующая нагрузка. Далее совместно с помощниками детализируем и наполняем план специальной работой. В то же время этот план не окончательный – в процессе всегда возникают моменты, требующие оперативной корректировки.

– Заметно, что вы точно добавили команде невероятного духа. Все заряжены и выкладываются на все сто. Тренировки – с соревновательной жаждой. Каждый хочет опередить другого. Это, в первую очередь, чтобы держать команду в моральном тонусе?

–​​​ Игроки четко понимают, что играть будут лучшие. Тренировки проходят пять раз в неделю, а игра одна, и поэтому если в тренировке не будет соревновательной жажды и стопроцентной отдачи, не стоит ее ожидать во время матчей.

– Есть немало скептиков, и они немного остерегались якобы «вертикального футбола». Каким вы строите стиль игры и на что делается акцент?

– «Динамо» строит современную модель игры: вертикальную, зональную, интенсивную, с акцентом на скорость решений и эффективность. Болельщик должен узнавать «Динамо» на поле.

– При Вас уже начинают раскрываться молодые игроки: Пономаренко забил в трех матчах подряд, Редушко в дебютном матче отличился ассистом. Это будущие лидеры «Динамо»? Смотрите ли вы футбольные матчи вне процесса подготовки «Динамо»? Какие команды вам импонируют? Есть ли тренерские идеи, поразившие вас в последние годы?

– Мой опыт доказывает, что талант и готовность решать задачи важнее паспорта. Играть будут те, кто жаждет побед и пылает страстью, думает и берет ответственность.

Что касается матчей, то, конечно, смотрю, когда есть возможность. Интересно было наблюдать за Хаби Алонсо, как играл его «Байер», и с какими ситуациями он столкнулся в «Реале».

–​​ Кроме футбола, какие виды спорта вам интересны? Играете во что-нибудь?

– Да, играю в большой теннис.

– Современный профессиональный футбол – это уже не просто спорт, это и шоу-бизнес, наука, маркетинг. Как вы воспринимаете большой футбол сейчас по сравнению с годами вашей карьеры? Изменилось ли отношение к игре?

– Во время Валерия Васильевича Лобановского, который перевел футбол в плоскость цифр, мы поняли, что это уже не просто спорт. По сравнению с моей игровой карьерой, отношение к игре существенно изменилось. Теперь футбол – это комплексный процесс, включающий высокие технологии и глобальные медиа. Мой взгляд на футбол стал глубже. Я понимаю, что современный футбол – это не только игра на поле, но и большая работа вне его.

– Насколько разная специфика работы с первой командой и командой U-19? В каких направлениях есть самые большие отличия?

– Принципы похожи, но все решает скорость мышления и ответственность за каждое действие. Здесь нет времени на паузы.

– Насколько вы чувствуете помощь и поддержку опытных футболистов? Да и вообще учитывая ваш опыт игрока и тренера эта поддержка имеет большое значение или тренер может обойтись без нее?

–​​ У нас есть в команде лидеры и опытные игроки, которые делятся своим опытом и являются примером для молодых футболистов. По моему опыту как игрока и тренера такая поддержка имеет большое значение, ведь она укрепляет командный дух и способствует развитию каждого. Конечно, тренер может обойтись без такой поддержки, но это усложняет процесс и снижает эффективность команды.

– Какие вы видите баланс молодежи и опытных игроков в команде? Есть ли какая-то условная формула относительно этой составляющей или зависит исключительно от обстоятельств?

– Баланс формируется индивидуально и зависит от возможностей и потребностей команды в конкретный момент. Молодые игроки добавляют энергии, динамики, в то время как опытные футболисты обеспечивают стабильность, дисциплину и руководство на поле.

– Насколько комфортно вы чувствуете себя в работе с легионерами? Они точно не понимают определенных нюансов, так хорошо знающих наши игроки. Трудно ли донести до них не только информацию, но и эмоции главного тренера?

– Для этого существуют теоретические занятия, собеседования и тренировки. В процессе работы игроки постепенно понимают мои требования и эмоции. Эти нюансы улучшают их эффективность. Таким образом они становятся лучше.

– Как вспоминаете свои первые футбольные шаги – что вас привлекло в футболе в детстве?

– Это было приятное время, и свои первые футбольные шаги я вспоминаю очень тепло. Мой папа с самого детства уделял мне много внимания, и мы часто играли во дворе. Именно благодаря его поддержке и увлечению я полюбил этот вид спорта. Меня всегда привлекала динамика игры, командный дух, возможность самовыражения. Я уже с детства не любил и не хотел проигрывать.

– Вы увлекались не только футболом, но и другими видами спорта в детстве. Что это дало для развития вашей футбольной карьеры?

–​​​ Да, действительно, я занимался не только футболом. В нашем детстве было много разнообразных игр на улице, у нас не было телефонов и планшетов, дети были более физически развиты. Это помогло мне улучшить физическую подготовку, координацию, что в итоге положительно повлияло на меня и мою футбольную карьеру.

– Ваш динамовский «класс» был очень звездным – Шевченко, Кернозенко и другие. Какое из динамовских поколений уже при вашей тренерской деятельности было самым звездным, имело наибольший потенциал?

– Я не склонен выделять кого-то отдельно, ведь в каждом поколении были яркие таланты. В то же время на этапе перехода от юношеского к взрослому футболу ключевыми факторами являются характер, дисциплина, адаптация, способность выполнять требования и жажда игры. Это определяет потенциал каждого поколения. Не буду называть конкретные фамилии, но все эти игроки хорошо известны, и большинство из них уже играют в ведущих клубах как в чемпионате Украины, так и за рубежом. У «Динамо», кстати, их тоже немало.

– Ваш первый матч в «Динамо» против «Шахтера», дальше первый гол – что чувствовали в те моменты? Были ли уверены, что это начало большой карьеры, и уже все двери перед вами открыты?

– В те моменты эмоции были чрезвычайно сильными: мандраж, волнение, радость. Первый успех дает уверенность в будущем, но, конечно, это всегда сочетается с упорным трудом и постоянным усовершенствованием.

–​​​ Как бы вы кратко описали свой профайл футболиста?

– Как футболист я был игроком, который всегда отдавался игре на поле. Но, честно говоря, не люблю много говорить о себе.

– Из-за серьезных травм ваш путь игрока имел взлеты и падения. Как вам удавалось морально возвращаться после травм и трудностей, находить мотивацию на новые вызовы?

– Благодаря поддержке семьи, близких. Устанавливая новые цели, это позволило найти мотивацию и вернуться к новым вызовам с обновленной энергией.

– После завершения карьеры игрока вы выбрали тренерскую дорогу. Что явилось главным мотиватором?

– Страсть к игре, страсть к развитию молодых игроков, желание делиться знаниями и опытом, а также стремление помогать другим достигать их целей.

– Кто из ваших наставников больше всего повлиял на ваши взгляды на футбол и как результат на тренерскую деятельность?

– В первую очередь это мой детский тренер Александр Александрович Шпаков. Он не только привил мне любовь к футболу и дисциплину на поле, но и научил меня важным жизненным ценностям, которые помогают и вне игры. Это сформировало мои взгляды как на футбол, так и на жизнь в целом.

Что касается влияния на тренерскую деятельность, то это был период сотрудничества с испанскими специалистами, работавшими в «Динамо». Этот опыт значительно расширил мои горизонты и помог усовершенствовать методы тренировок.