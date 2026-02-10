ФОТО. Как Динамо переиграло в Турции грузинскую команду Иберия 1999

В понедельник, 9 февраля, киевское Динамо провело очередной контрольный матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции, где команда готовится ко второй части сезона 2025/26. Соперником бело-синих стал чемпион Грузии – команда Иберия 1999, представляющая столицу страны Тбилиси.

Отметим, что это был уже второй спарринг команды в этот день. Утром подопечные Игоря Костюка встретились с Кудровкой, которая дебютировала в Украинской Премьер-лиге в нынешнем сезоне, и победили со счетом 2:1.

В поединке с Иберией 1999 принял участие полностью другой состав, ведь во время подготовки тренерский штаб продолжает экспериментировать с различными вариантами командного построения. Этот поединок команды провели в традиционном формате – 2 тайма по 45 минут.

В начале первого тайма мячом больше владели динамовцы, но первый опасный момент создали грузины – после удара Бартишвили низом мяч пролетел совсем рядом со стойкой. Киевляне ответили хорошей, но неудачной попыткой Бражко. В целом ребята много комбинировали, но соперники часто разгадывали намерения игроков и вовремя нейтрализовывали потенциальную угрозу, не подпуская украинцев слишком близко к своим воротам.

Ни один из соперников не имел заметного преимущества. Однажды Суркис спас свою команду после удара Дзагании в плоскость ворот. В составе киевлян момент имел Пономаренко с игры, а также хороший момент киевляне создали после подачи с угловой отметки, но Зохури выиграл верховую борьбу и смог выбить мяч. Впрочем, эти моменты сложно назвать по-настоящему голевыми.

В конце первого тайма за фол последней надежды арбитр удалил Попова. По согласию соперника удаленного игрока заменил Захарченко, и игру команды продолжили в полных составах. Забитые мячи Динамо и Иберия 1999 отложили на вторую половину встречи.

После перерыва привлек внимание удар Дзагании, но он не достиг цели. У противоположных ворот опасность могла возникнуть после подачи углового, но вратарь Иберии 1999 без труда забрал мяч в руки. В целом обе команды часто допускали ошибки, поэтому в игре было много перехватов мяча и технического брака.

Динамовцы заработали опасный штрафной удар, к мячу подошел Бражко, который благодаря индивидуальному мастерству великолепным по красоте прямым ударом поразил ворота грузин (1:0).

Впоследствии мощный удар из-за пределов штрафной площадки нанес Пихаленок – мяч пролетел совсем рядом со стойкой. Казалось, второй гол киевлян был вопросом времени, и он не заставил себя долго ждать. Волошин получил передачу с правого фланга в штрафную площадку, отдал еще дальше на Пономаренко, и Матвей ударом с близкого расстояния не оставил шансов вратарю (2:0).

Во втором тайме киевляне значительно увеличили количество ударов по воротам Иберии 1999, и это принесло свои плоды. За последние 10 минут этого поединка хорошие попытки себе в актив записали Пихаленок, Пономаренко и Вивчаренко. Хорошо приложился к мячу со штрафного Бражко, но немного не попал в плоскость ворот. Так что до финального свистка счет на табло больше не менялся.

В итоге зафиксирована победа Динамо над Иберией 1999 (2:0) на зимних сборах в Турции.

Следующий контрольный поединок Динамо проведет в субботу, 14 февраля. В этот день столичная команда сыграет два товарищеских матча – утром против команды Зимбру из Молдовы, а после обеда – против латвийского РФШ.

Товарищеский матч

9 февраля 2026. Белек (Турция), Fanatic Tour Topkapi Football Center

Динамо Киев (Украина) – Иберия 1999 (Грузия) – 2:0 (0:0)

Голы: Бражко, 58, Пономаренко, 67

Динамо: 71. Суркис, 14. Коробов (18. Тымчик, 78), 4. Попов (34. Захарченко, 45), 32. Михавко, 2. Вивчаренко, 6. Бражко, 8. Пихаленок (28. Осипенко, 86), 10. Шапаренко (15. Рубчинский, 78), 9. Волошин, 16. Огундaна, 11. Пономаренко.

Иберия 1999 (старт): 31. Макаридзе, 24. Зохури, 25. Амисулашвили, 4. Бочоришвили, 5. Джинджолава, 6. Дадиани, 8. Кардава, 11. Бартишвили, 36. Гудушаури, 10. Начкебия, 9. Дзагания.

Предупреждения: Шапаренко, 26, Волошин, 72 – Кардава, 37, Джинджолава, 53, Гудушаури, 56, Джорджия, 80, Гогсадзе, 87

Удаление: Попов, 44

