Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Как Динамо переиграло в Турции грузинскую команду Иберия 1999
Украина. Премьер лига
10 февраля 2026, 13:23 | Обновлено 10 февраля 2026, 13:50
88
0

ФОТО. Как Динамо переиграло в Турции грузинскую команду Иберия 1999

Голами отметились Владимир Бражко и Матвей Пономаренко

10 февраля 2026, 13:23 | Обновлено 10 февраля 2026, 13:50
88
0
ФОТО. Как Динамо переиграло в Турции грузинскую команду Иберия 1999
ФК Динамо

В понедельник, 9 февраля, киевское Динамо провело очередной контрольный матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции, где команда готовится ко второй части сезона 2025/26. Соперником бело-синих стал чемпион Грузии – команда Иберия 1999, представляющая столицу страны Тбилиси.

Отметим, что это был уже второй спарринг команды в этот день. Утром подопечные Игоря Костюка встретились с Кудровкой, которая дебютировала в Украинской Премьер-лиге в нынешнем сезоне, и победили со счетом 2:1.

В поединке с Иберией 1999 принял участие полностью другой состав, ведь во время подготовки тренерский штаб продолжает экспериментировать с различными вариантами командного построения. Этот поединок команды провели в традиционном формате – 2 тайма по 45 минут.

В начале первого тайма мячом больше владели динамовцы, но первый опасный момент создали грузины – после удара Бартишвили низом мяч пролетел совсем рядом со стойкой. Киевляне ответили хорошей, но неудачной попыткой Бражко. В целом ребята много комбинировали, но соперники часто разгадывали намерения игроков и вовремя нейтрализовывали потенциальную угрозу, не подпуская украинцев слишком близко к своим воротам.

Ни один из соперников не имел заметного преимущества. Однажды Суркис спас свою команду после удара Дзагании в плоскость ворот. В составе киевлян момент имел Пономаренко с игры, а также хороший момент киевляне создали после подачи с угловой отметки, но Зохури выиграл верховую борьбу и смог выбить мяч. Впрочем, эти моменты сложно назвать по-настоящему голевыми.

В конце первого тайма за фол последней надежды арбитр удалил Попова. По согласию соперника удаленного игрока заменил Захарченко, и игру команды продолжили в полных составах. Забитые мячи Динамо и Иберия 1999 отложили на вторую половину встречи.

После перерыва привлек внимание удар Дзагании, но он не достиг цели. У противоположных ворот опасность могла возникнуть после подачи углового, но вратарь Иберии 1999 без труда забрал мяч в руки. В целом обе команды часто допускали ошибки, поэтому в игре было много перехватов мяча и технического брака.

Динамовцы заработали опасный штрафной удар, к мячу подошел Бражко, который благодаря индивидуальному мастерству великолепным по красоте прямым ударом поразил ворота грузин (1:0).

Впоследствии мощный удар из-за пределов штрафной площадки нанес Пихаленок – мяч пролетел совсем рядом со стойкой. Казалось, второй гол киевлян был вопросом времени, и он не заставил себя долго ждать. Волошин получил передачу с правого фланга в штрафную площадку, отдал еще дальше на Пономаренко, и Матвей ударом с близкого расстояния не оставил шансов вратарю (2:0).

Во втором тайме киевляне значительно увеличили количество ударов по воротам Иберии 1999, и это принесло свои плоды. За последние 10 минут этого поединка хорошие попытки себе в актив записали Пихаленок, Пономаренко и Вивчаренко. Хорошо приложился к мячу со штрафного Бражко, но немного не попал в плоскость ворот. Так что до финального свистка счет на табло больше не менялся.

В итоге зафиксирована победа Динамо над Иберией 1999 (2:0) на зимних сборах в Турции.

Следующий контрольный поединок Динамо проведет в субботу, 14 февраля. В этот день столичная команда сыграет два товарищеских матча – утром против команды Зимбру из Молдовы, а после обеда – против латвийского РФШ.

Товарищеский матч

9 февраля 2026. Белек (Турция), Fanatic Tour Topkapi Football Center

Динамо Киев (Украина) – Иберия 1999 (Грузия) – 2:0 (0:0)

Голы: Бражко, 58, Пономаренко, 67

Динамо: 71. Суркис, 14. Коробов (18. Тымчик, 78), 4. Попов (34. Захарченко, 45), 32. Михавко, 2. Вивчаренко, 6. Бражко, 8. Пихаленок (28. Осипенко, 86), 10. Шапаренко (15. Рубчинский, 78), 9. Волошин, 16. Огундaна, 11. Пономаренко.

Иберия 1999 (старт): 31. Макаридзе, 24. Зохури, 25. Амисулашвили, 4. Бочоришвили, 5. Джинджолава, 6. Дадиани, 8. Кардава, 11. Бартишвили, 36. Гудушаури, 10. Начкебия, 9. Дзагания.

Предупреждения: Шапаренко, 26, Волошин, 72 – Кардава, 37, Джинджолава, 53, Гудушаури, 56, Джорджия, 80, Гогсадзе, 87

Удаление: Попов, 44

Видео голов и обзор матча

Инфографика

Фотогалерея

По теме:
Владимир МУЛИК: «Мечтаю забить свой первый мяч в чемпионате Украины»
Перенес операцию. Оболонь надолго потеряла защитника
Верес проводит спарринг с датским Видовре. Стартовые составы
Динамо Киев товарищеские матчи удаление (красная карточка) учебно-тренировочные сборы Игорь Костюк Денис Попов видео голов и обзор контрольные матчи УПЛ Владимир Бражко Матвей Пономаренко Владислав Захарченко Иберия 1999 (Сабуртало) фото
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бенфика определилась с будущим Трубина. Клуб установил цену на украинца
Футбол | 09 февраля 2026, 14:57 3
Бенфика определилась с будущим Трубина. Клуб установил цену на украинца
Бенфика определилась с будущим Трубина. Клуб установил цену на украинца

В Лиссабоне хотят сохранить своего основного вратаря

Криштиану Роналду нашел себе новый клуб. Агенты уже работают
Футбол | 10 февраля 2026, 07:38 5
Криштиану Роналду нашел себе новый клуб. Агенты уже работают
Криштиану Роналду нашел себе новый клуб. Агенты уже работают

Португалец может объединиться с Месси

Игорь КОСТЮК – о перспективах Динамо, усилении и требованиях к игрокам
Футбол | 10.02.2026, 11:22
Игорь КОСТЮК – о перспективах Динамо, усилении и требованиях к игрокам
Игорь КОСТЮК – о перспективах Динамо, усилении и требованиях к игрокам
ВИДЕО. Зинченко издалека забил первый гол за Аякс
Футбол | 09.02.2026, 19:18
ВИДЕО. Зинченко издалека забил первый гол за Аякс
ВИДЕО. Зинченко издалека забил первый гол за Аякс
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Вы очень много лжете»
Футбол | 10.02.2026, 09:49
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Вы очень много лжете»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Вы очень много лжете»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Зинченко отказался играть за 19-кратного чемпиона по политическим причинам
Зинченко отказался играть за 19-кратного чемпиона по политическим причинам
09.02.2026, 10:33 18
Футбол
«Мы теряем его». Мичел разочаровал фанатов Жироны новостью о Ванате
«Мы теряем его». Мичел разочаровал фанатов Жироны новостью о Ванате
09.02.2026, 08:44 2
Футбол
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
08.02.2026, 09:35 28
Футбол
Стало известно, почему Усик не хочет драться с Итаумой и Кабайелом
Стало известно, почему Усик не хочет драться с Итаумой и Кабайелом
10.02.2026, 03:21 4
Бокс
Динамо выступило с официальным заявлением. Неожиданное решение от Костюка
Динамо выступило с официальным заявлением. Неожиданное решение от Костюка
09.02.2026, 06:02 11
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Шевченко объявил о тренерском назначении в сборную
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Шевченко объявил о тренерском назначении в сборную
09.02.2026, 14:39
Футбол
Дебют Зинченко! АЗ Алкмаар и Аякс сыграли матч чемпионата Нидерландов
Дебют Зинченко! АЗ Алкмаар и Аякс сыграли матч чемпионата Нидерландов
08.02.2026, 17:25 7
Футбол
Медальный зачет ОИ-2026. Определен лидер: у них уже три золота
Медальный зачет ОИ-2026. Определен лидер: у них уже три золота
09.02.2026, 06:23 1
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем