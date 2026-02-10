Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Мбаппе забил в шести матчах Ла Лиги подряд. Это не самая длинная его серия
Испания
10 февраля 2026, 12:21
Мбаппе забил в шести матчах Ла Лиги подряд. Это не самая длинная его серия

Сможет ли нападающий Реала повторить собственное достижение в чемпионате Испании в этом сезоне?

Мбаппе забил в шести матчах Ла Лиги подряд. Это не самая длинная его серия
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Французский нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе забил 7 голов в 6 матчах подряд испанской Ла Лиги.

Форвард забивал в ворота Алавеса, Севильи, Леванте, Вильярреала (дважды), Райо Вальекано и Валенсии.

Интересным фактом является то, что рекордсменом сезона 2025/26 в топ-10 европейских чемпионатах по самой длинной забивной серии... Килиан Мбаппе, ранее отличившийся 10 забитыми мячами в 8 подряд матчах чемпионата Испании.

В той серии француз забивал Реал Сосьедаду, Эспаньолу, Леванте (дважды), Атлетико, Вильярреалу, Хетафе, Барселоне и Валенсии (дважды).

Игроки топ-10 европейских лиг с самыми длинными забивными сериями (количество матчей подряд) в сезоне 2025/26 (только национальные чемпионаты)

  • 8 – Килиан Мбаппе (Реал), 10 голов
  • 6 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити), 9 голов
  • 6 – Эрнест Мучи (Трабзонспор), 8 голов
  • 6 – Килиан Мбаппе (Реал), 7 голов
  • 6 – Доминик Калверт-Льюин (Лидс Юнайтед), 7 голов
  • 5 – Гарри Кейн (Бавария), 9 голов
  • 5 – Софьян Диоп (Ницца), 6 голов
  • 5 – Лаутаро Мартинес (Интер), 6 голов
  • 5 – Виктор Осимхен (Галатасарай), 6 голов
  • 5 – Надим Амири (Майнц), 6 голов
Сергей Турчак
