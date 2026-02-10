Мбаппе забил в шести матчах Ла Лиги подряд. Это не самая длинная его серия

Французский нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе забил 7 голов в 6 матчах подряд испанской Ла Лиги.

Форвард забивал в ворота Алавеса, Севильи, Леванте, Вильярреала (дважды), Райо Вальекано и Валенсии.

Интересным фактом является то, что рекордсменом сезона 2025/26 в топ-10 европейских чемпионатах по самой длинной забивной серии... Килиан Мбаппе, ранее отличившийся 10 забитыми мячами в 8 подряд матчах чемпионата Испании.

В той серии француз забивал Реал Сосьедаду, Эспаньолу, Леванте (дважды), Атлетико, Вильярреалу, Хетафе, Барселоне и Валенсии (дважды).

Игроки топ-10 европейских лиг с самыми длинными забивными сериями (количество матчей подряд) в сезоне 2025/26 (только национальные чемпионаты)