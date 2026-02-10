Мбаппе забил в шести матчах Ла Лиги подряд. Это не самая длинная его серия
Сможет ли нападающий Реала повторить собственное достижение в чемпионате Испании в этом сезоне?
Французский нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе забил 7 голов в 6 матчах подряд испанской Ла Лиги.
Форвард забивал в ворота Алавеса, Севильи, Леванте, Вильярреала (дважды), Райо Вальекано и Валенсии.
Интересным фактом является то, что рекордсменом сезона 2025/26 в топ-10 европейских чемпионатах по самой длинной забивной серии... Килиан Мбаппе, ранее отличившийся 10 забитыми мячами в 8 подряд матчах чемпионата Испании.
В той серии француз забивал Реал Сосьедаду, Эспаньолу, Леванте (дважды), Атлетико, Вильярреалу, Хетафе, Барселоне и Валенсии (дважды).
Игроки топ-10 европейских лиг с самыми длинными забивными сериями (количество матчей подряд) в сезоне 2025/26 (только национальные чемпионаты)
- 8 – Килиан Мбаппе (Реал), 10 голов
- 6 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити), 9 голов
- 6 – Эрнест Мучи (Трабзонспор), 8 голов
- 6 – Килиан Мбаппе (Реал), 7 голов
- 6 – Доминик Калверт-Льюин (Лидс Юнайтед), 7 голов
- 5 – Гарри Кейн (Бавария), 9 голов
- 5 – Софьян Диоп (Ницца), 6 голов
- 5 – Лаутаро Мартинес (Интер), 6 голов
- 5 – Виктор Осимхен (Галатасарай), 6 голов
- 5 – Надим Амири (Майнц), 6 голов
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В Одессе селекция в разгаре
Украинец попал в конфликт с польскими болельщиками