Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Заря – Гагра – 2:0. Спарринг против Любеновича. Видео голов и обзор
Товарищеские матчи
Заря
09.02.2026 15:00 – FT 2 : 0
Гагра
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
10 февраля 2026, 14:14 | Обновлено 10 февраля 2026, 14:22
107
0

Заря – Гагра – 2:0. Спарринг против Любеновича. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча на сборах в Турции

10 февраля 2026, 14:14 | Обновлено 10 февраля 2026, 14:22
107
0
Заря – Гагра – 2:0. Спарринг против Любеновича. Видео голов и обзор
ФК Заря

Луганская Заря провела контрольный матч на сборах в Турции.

Команда УПЛ переиграла грузинский клуб Гагра со счетом 2:0.

Гагру возглавляет экс-игрок и бывший тренер Зари Желько Любенович.

Голы у луганской команды забили: Филипп Будковский и Неманья Анджушич.

Товарищеский матч

9 февраля 2026. Турция

Заря Луганск (Украина) – Гагра Тбилиси (Грузия) – 2:0 (1:0)

Голы: Филипп Будковский, 5, Неманья Анджушич, 69.

Заря: Сапутин (Турбаевский, 60), Джордан, Башич (Эскинья, 67), Пердута, Жуниор Рейс, Кушниренко, Попара (Дришлюк, 71), Анджушич (Саленко, 71), Вантух (Верлей, 46), Слесар (Малыш, 67), Будковский (Задорожный, 74).

Видео голов и обзор матча

Инфографика

По теме:
Арда Туран назвал стартовый состав Шахтера. Сыграет ли Проспер против ЛНЗ?
Шахтер – ЛНЗ. Текстовая трансляция матча
Из-за тяжелой ситуации легионеры украинского клуба остались в Бразилии
товарищеские матчи Желько Любенович Заря Луганск Гагра видео голов и обзор контрольные матчи УПЛ Неманья Анджушич Филипп Будковский учебно-тренировочные сборы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Туран исключил двух игроков Шахтера из заявки на плей-офф Лиги конференций
Футбол | 10 февраля 2026, 06:49 4
Туран исключил двух игроков Шахтера из заявки на плей-офф Лиги конференций
Туран исключил двух игроков Шахтера из заявки на плей-офф Лиги конференций

Донецкий клуб внес изменения в заявку на еврокубок

ВИДЕО. Рекордый дебют. Елизавета Сидерко выступила на ОИ-2026
Зимние виды | 10 февраля 2026, 12:10 5
ВИДЕО. Рекордый дебют. Елизавета Сидерко выступила на ОИ-2026
ВИДЕО. Рекордый дебют. Елизавета Сидерко выступила на ОИ-2026

На Олимпийких играх в Милане начался турнир по шорт-треку

Перенес операцию. Оболонь надолго потеряла защитника
Футбол | 10.02.2026, 13:43
Перенес операцию. Оболонь надолго потеряла защитника
Перенес операцию. Оболонь надолго потеряла защитника
Манчестер Юнайтед готовит трансфер лидера донецкого Шахтера
Футбол | 09.02.2026, 16:41
Манчестер Юнайтед готовит трансфер лидера донецкого Шахтера
Манчестер Юнайтед готовит трансфер лидера донецкого Шахтера
ОФИЦИАЛЬНО. Президент Барселоны подал в отставку
Футбол | 10.02.2026, 03:33
ОФИЦИАЛЬНО. Президент Барселоны подал в отставку
ОФИЦИАЛЬНО. Президент Барселоны подал в отставку
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Легенда бокса: «Ваш Усик просто мусор. Я бы легко нокаутировал его»
Легенда бокса: «Ваш Усик просто мусор. Я бы легко нокаутировал его»
09.02.2026, 09:39 8
Бокс
Медальный зачет ОИ-2026. Определен лидер: у них уже три золота
Медальный зачет ОИ-2026. Определен лидер: у них уже три золота
09.02.2026, 06:23 1
Олимпийские игры
Один из самых больших клубов в истории рассматривает подписание Шапаренко
Один из самых больших клубов в истории рассматривает подписание Шапаренко
08.02.2026, 09:55 17
Футбол
Зинченко отказался играть за 19-кратного чемпиона по политическим причинам
Зинченко отказался играть за 19-кратного чемпиона по политическим причинам
09.02.2026, 10:33 18
Футбол
Магучих выиграла в Карлсруэ с результатом 2,01 м, Левченко – вторая
Магучих выиграла в Карлсруэ с результатом 2,01 м, Левченко – вторая
08.02.2026, 20:49 6
Другие виды
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
08.02.2026, 09:35 29
Футбол
Лионель Месси выбрал себе новый клуб. Аргентинец вернется в Европу
Лионель Месси выбрал себе новый клуб. Аргентинец вернется в Европу
08.02.2026, 10:44 5
Футбол
Бенфика определилась с будущим Трубина. Клуб установил цену на украинца
Бенфика определилась с будущим Трубина. Клуб установил цену на украинца
09.02.2026, 14:57 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем