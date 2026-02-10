Заря – Гагра – 2:0. Спарринг против Любеновича. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча на сборах в Турции
Луганская Заря провела контрольный матч на сборах в Турции.
Команда УПЛ переиграла грузинский клуб Гагра со счетом 2:0.
Гагру возглавляет экс-игрок и бывший тренер Зари Желько Любенович.
Голы у луганской команды забили: Филипп Будковский и Неманья Анджушич.
Товарищеский матч
9 февраля 2026. Турция
Заря Луганск (Украина) – Гагра Тбилиси (Грузия) – 2:0 (1:0)
Голы: Филипп Будковский, 5, Неманья Анджушич, 69.
Заря: Сапутин (Турбаевский, 60), Джордан, Башич (Эскинья, 67), Пердута, Жуниор Рейс, Кушниренко, Попара (Дришлюк, 71), Анджушич (Саленко, 71), Вантух (Верлей, 46), Слесар (Малыш, 67), Будковский (Задорожный, 74).
Видео голов и обзор матча
Инфографика
