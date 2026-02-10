Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
Скандальный украинский защитник отказался играть в чемпионате Испании

Иван Ордец отказал «Эспаньолу» и присоединился к казахстанскому «Актобе»

Скандальный украинский защитник отказался играть в чемпионате Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Ордец

Бывший защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Иван Ордец прокомментировал свой переход в чемпионат Казахстана, а также рассказал о предложениях, полученных от команд из Испании и Саудовской Аравии:

«В «Бохуме» первые несколько месяцев было очень тяжело, потому что там другой менталитет, другая культура. Немцы немножко отличаются даже по европейским меркам.

Они холодные, но очень прагматичные. У них все расписано по полочкам, а испанцы, например, более раскрепощенные. Было тяжело еще и потому, что в клубе я был единственным русскоговорящим.

Потом приехал Яцек Гуральски (польский хавбек, который играл в Казахстане – прим). Быстро с ним сдружились, это прекрасный человек, мы часто виделись семьями. Изначально я не знал, что он играл в Казахстане.

Однажды он из ниоткуда заговорил со мной по-русски. Я был очень сильно удивлен, потому что не привык слышать русскую речь в раздевалке».

Ордец признался, что языковой фактор сыграл важную роль при переходе в «Актобе», хотя у него были более привлекательные в финансовом плане варианты:

«Фактор русскоязычной среды был важен. С финансовой точки зрения самым выгодным было предложение из Саудовской Аравии и испанского «Эспаньола».

Последним клубом украинца был немецкий «Бохум», который он покинул летом 2025-го на правах свободного агента. В прошлом сезоне Ордец провел 22 матча в Бундеслиге, результативными действиями не отличался.

В начале полномасштабного вторжения возник скандал из-за позиции футболиста, который продолжал выступать в составе московского «Динамо» и даже принимал участие в корпоративах команды.

