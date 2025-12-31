Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
31 декабря 2025, 12:17
936
1

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера и сборной Украины нашел клуб в Казахстане

33-летний защитник Иван Ордец договорился о сотрудничестве с «Актобе»

31 декабря 2025, 12:17
936
1 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера и сборной Украины нашел клуб в Казахстане
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Ордец

Бывший защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Иван Ордец определился с клубом, в котором продолжит карьеру.

О трансфере 33-летнего футболиста официально объявил «Актобе», который выступает в чемпионате Казахстана: «Добро пожаловать, Иван! Давай вместе покорять высоты!»

Стороны решили не разглашать никаких подробностей соглашения, в том числе и срок контракта. Последним клубом Ивана был немецкий «Бохум», который он покинул в июле 2025 года на правах свободного агента.

Главным тренером «Актобе» является известный в Украине специалист Николай Костов, который возглавлял донецкий «Металлург», симферопольскую «Таврию» и львовские «Карпаты».

В начале полномасштабного вторжения российской армии украинский защитник попал в скандал, так как продолжал выступать в составе московского «Динамо» и даже принимал участие в корпоративах команды.

Известный бразильский клуб по CS2 начал поиски тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Усиление для Трубина и Судакова. Бенфика оформила трансфер
Ринат АХМЕТОВ: «Мы пригласили нового главного тренера, знает вкус побед»
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Комментарии 1
Burevestnik
любітєлі Шахтьора в васторгє!!!
Ответить
+1
